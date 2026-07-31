Le club anglais de Newcastle United a officiellement annoncé la démission d'Eddie Howe de son poste de manager de l'équipe. Âgé de 48 ans, il quitte le banc de touche de St James' Park après près de cinq années passées à la tête du staff technique.

Cette démission intervient à l'issue d'une saison décevante, au terme de laquelle l'équipe a terminé le championnat de Premier League à la douzième place. Howe avait pourtant mené Newcastle à une qualification en Ligue des champions à deux reprises, en plus de son sacre en Coupe de la Ligue anglaise lors de la saison 2024-2025.

Dans sa première réaction après son départ, Howe a déclaré, selon les propos rapportés par le site de la BBC : « Après une période de réflexion personnelle, j'ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter mes fonctions. »

Et d'ajouter : « Après près de cinq années durant lesquelles j'ai donné ma vie, mon cœur et mon âme au club avec une énergie inépuisable, j'estime qu'il est dans mon intérêt et dans celui du club que je m'éloigne, que je recharge mes batteries et que je prenne un peu de repos. Bien que cette décision ait été extrêmement difficile à prendre, je sais au fond de moi qu'elle est la bonne. Ce fut l'honneur de ma vie d'être le manager de Newcastle United. »

Newcastle a confirmé que le processus de recrutement d'un nouvel entraîneur était parvenu à un stade avancé, avec de sérieuses rumeurs faisant de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle le favori pour le poste. Le départ de Howe s'accompagnera également de celui de son staff technique adjoint, composé de Jason Tindall, Graham Jones, Stephen Purches et Simon Weatherstone, ainsi que de Dan Hodges, responsable du département de la performance physique du club.

Howe avait pris ses fonctions en novembre 2021 et était parvenu à mener l'équipe à une onzième place lors de sa première saison, avant de réaliser un bond qualitatif en se qualifiant pour la Ligue des champions lors des saisons 2022-2023 et 2024-2025, en plus d'offrir au club son premier grand titre national depuis 70 ans.

Malgré l'accession de l'équipe aux huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière, avant son élimination face au Barça, le recul des résultats en championnat et les 17 défaites concédées ont conduit l'équipe à échouer dans sa quête d'une place européenne pour la saison prochaine.

Howe a conclu ses déclarations en évoquant ses souvenirs au club : « Il y a eu de nombreux moments féeriques durant notre passage ici, depuis la lutte pour le maintien lors de notre première saison, jusqu'aux soirées historiques et inoubliables à St James' Park en Ligue des champions peu de temps après. L'évolution a été rapide, et tout le monde s'est uni pour faire de nous une véritable force de frappe. Ce sont autant de souvenirs que je chérirai pour le restant de ma vie. »