Après Courtois, Militao se fait les croisés lui aussi !

Le Real Madrid n'a pas eu de chance avec les blessures cette semaine.

Après la rupture du ligament croisé antérieur de Thibaut Courtois à l'entraînement mercredi, c'est au tour d'Eder Militao de connaître le même sort.

L'international brésilien s'est écroulé au sol en pleine agonie lors de la deuxième mi-temps de la victoire contre l'Athletic Club, samedi, et a quitté le terrain en larmes après s'être tenu le genou. Carlo Ancelotti craignait le pire, et le Real Madrid vient de confirmer cette réalité.

Le Real Madrid sera désormais privé de Militao pour une longue période, qui devrait être d'au moins six mois. Il sera opéré dans les prochains jours. C'est un coup dur pour Ancelotti, qui est désormais privé de son gardien de but titulaire et de l'un de ses meilleurs défenseurs centraux pour l'avenir.

Il se pourrait que le Real Madrid se tourne vers le marché des transferts pour recruter un nouveau défenseur central. L'équipe première ne dispose que de David Alaba, Antonio Rudiger et Nacho Fernandez, ce qui signifie qu'elle n'a pas beaucoup d'options dans ce domaine.