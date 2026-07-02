Après cette élimination amère… Kroos dévoile la faille fatale de la génération actuelle de l'Allemagne

Tony Kroos, l’ancienne star du Real Madrid, a livré son analyse de l’élimination de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay.

Après l’élimination aux tirs au but face au Paraguay, suite à un match nul 1-1, l’équipe d’Allemagne a donc quitté la compétition plus tôt que prévu.

Dans son podcast « Kroos & Kroos : la Coupe du monde sous la loupe », diffusé par la chaîne espagnole SEIZ, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid estime que la sélection allemande manque aujourd’hui de joueurs de classe mondiale et déplore l’absence de leaders capables de faire basculer les grands rendez-vous.

Il reconnaît que plusieurs internationaux possèdent le potentiel requis, mais aucun ne s’est encore imposé comme un joueur décisif lors des grands tournois.

L’ancien international regrette aussi l’incapacité de la Mannschaft à élever son niveau de jeu sous pression, contrairement aux générations précédentes.

L’entraîneur Julian Nagelsmann est d’ailleurs vivement critiqué pour ses choix tactiques, notamment sa gestion de Deniz Undav et Jamal Musiala, ainsi que son recours persistant à Manuel Neuer.

Après cette élimination prématurée, la Fédération allemande de football devra tirer les enseignements d’une Coupe du monde achevée bien avant l’heure prévue.