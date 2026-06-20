Dani Olmo, la star de la sélection espagnole, a déclenché une polémique ces derniers jours en déclarant que les « Matadors » entendaient inscrire « un maximum de buts » face à l’Arabie saoudite, dimanche soir, lors de la 2^e journée de la Coupe du monde 2026.

Ses propos ont provoqué un tollé chez les médias et les supporters saoudiens, qui estiment que la star de la Roja a voulu rabaisser les « Verts ».

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Interrogé à ce sujet, Mohammed Abou Al-Shamat, figure emblématique de la sélection saoudienne, a répondu avec détermination : « Nous aborderons cette rencontre avec toute notre énergie et notre objectif est d’obtenir un résultat positif qui ravira nos supporters. »

Il a ajouté : « Nous ne prêtons pas attention à ce genre de déclarations, nous restons concentrés sur nous-mêmes et notre réponse viendra sur le terrain, en remportant la victoire. »

L’attaquant saoudien Saar Abdallah Al-Hamdan a abondé dans le même sens : « Chacun est libre de s’exprimer, mais nous ne nous attardons pas sur ce genre de propos. »

Et de conclure : « La réponse viendra sur le terrain ; nous possédons de nombreux atouts et moyens qui nous permettent d’aborder la rencontre avec sérénité et de donner le meilleur de nous-mêmes. »



