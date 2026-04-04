Après cet incident embarrassant… Fleck explique la colère de Yamal

L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a commenté la colère de sa jeune star, Lamine Yamal, après la victoire contre l'Atlético de Madrid (2-1).

Flick a nié que cela soit lié à la performance du joueur lors du match, qui s'est déroulé ce samedi au stade « Riaz Air Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

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Lorsqu'on a demandé à l'entraîneur allemand si Yamal était en colère à cause de sa performance, il a répondu : « Non, ce n'est pas à cause de sa performance, il a bien joué. »

Il a ajouté : « C'est une question de certaines situations... Il a tout donné, mais il n'a pas eu la chance de marquer un but ou de faire la passe décisive... Mais au final, il est dans les vestiaires, et tout va bien.

Les explications de Flick sont venues après que les caméras ont capturé une scène surprenante après le match, où Yamal est apparu en colère en quittant le terrain, refusant de parler à son entraîneur, avant de poursuivre son chemin vers les vestiaires.

Rappelons que cette victoire a consolidé la place de leader du Barça au classement de la Liga, avec 76 points, portant l'écart à 7 points sur son rival, le Real Madrid, deuxième, qui a trébuché plus tôt dans la journée en s'inclinant face au Real Majorque sur le score de 2-1.