Les supporters d'Al-Ahli ont continué de déverser leur colère sur les éléments de leur équipe, dans un contexte de baisse de niveau et de résultats au cours de la saison actuelle, l'entraîneur néerlandais Marino Pusic étant la dernière victime en date.

Al-Ahli a reçu Al-Hazm, ce vendredi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la septième journée du championnat Roshn.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a publié, sur son compte officiel sur le site « X », une vidéo montrant les supporters d'Al-Ahli siffler Pusic lors de sa sortie accompagné des joueurs à la mi-temps du match.

Ces sifflets sont survenus alors même qu'Al-Ahli menait au score 3-1, après avoir été mené d'un but à zéro depuis la deuxième minute.

Pusic est devenu la deuxième victime des sifflets des supporters d'Al-Ahli, après le milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko, qui avait connu la même chose lors de la victoire face à Al-Riyadh sur le score de cinq buts à zéro, lors de la quatrième journée du championnat Roshn.

Al-Ahli a subi 3 défaites cette saison en championnat Roshn, face à Al-Khaleej 1-3, Al-Hilal 0-3 et Al-Qadisiya 2-3, s'éloignant ainsi de la lutte pour la première place du classement.

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