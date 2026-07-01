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Après Bielsa et Koeman, une nouvelle victime sur le banc de la Coupe du monde

Mexico vs Équateur
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S. Beccacece
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Après l’élimination face au Mexique

Sebastián Beccacece quitte officiellement la sélection équatorienne après l’élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une défaite 2-0 contre le Mexique.

L’équipe équatorienne a donc quitté la compétition depuis Mexico, mettant fin au mandat de Picassisi, lequel avait confirmé que son contrat s’achevait à l’issue du tournoi.

Lors de la conférence de presse d’après-match, rapportée par le New York Times, l’entraîneur de 45 ans a déclaré : « Mon contrat prenait fin à l’issue de la Coupe du monde. Nous n’avons pas réussi à tenir la promesse que nous avions faite, à savoir réaliser la meilleure performance de l’histoire de l’Équateur en Coupe du monde, et aujourd’hui, l’heure est venue de se dire au revoir. »

Malgré la déception d’une élimination précoce, le technicien de 45 ans a affirmé partir avec fierté au regard de ce qu’il a accompli durant son mandat.

Il a ajouté : « Je suis reconnaissant envers les supporters, et envers les joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain. Ce fut une soirée douloureuse, mais je pars avec de beaux souvenirs. »

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Il a conclu en soulignant que les moments passés avec ses joueurs dans les vestiaires après le coup de sifflet final avaient été parmi les plus marquants pour lui.

« Après le match, j’ai longuement échangé avec les joueurs ; ce furent deux heures absolument merveilleuses, malgré la douleur que nous avons tous ressentie », a-t-il confié.

Bikassisi devient ainsi le sixième sélectionneur à quitter son poste après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde, après Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Pays-Bas), Hong Myung-bo (Corée du Sud), Miroslav Kubík (République tchèque) et Steve Clarke (Écosse), ainsi que le limogeage de Sabri Lamouchi à la tête de la Tunisie après la défaite des Aigles de Carthage lors de leur premier match de la phase de groupes face à la Suède (1-5).

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