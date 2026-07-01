Après Bielsa et Koeman, une nouvelle victime sur le banc de la Coupe du monde

Sebastián Beccacece quitte officiellement la sélection équatorienne après l’élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une défaite 2-0 contre le Mexique.

L’équipe équatorienne a donc quitté la compétition depuis Mexico, mettant fin au mandat de Picassisi, lequel avait confirmé que son contrat s’achevait à l’issue du tournoi.

Lors de la conférence de presse d’après-match, rapportée par le New York Times, l’entraîneur de 45 ans a déclaré : « Mon contrat prenait fin à l’issue de la Coupe du monde. Nous n’avons pas réussi à tenir la promesse que nous avions faite, à savoir réaliser la meilleure performance de l’histoire de l’Équateur en Coupe du monde, et aujourd’hui, l’heure est venue de se dire au revoir. »

Malgré la déception d’une élimination précoce, le technicien de 45 ans a affirmé partir avec fierté au regard de ce qu’il a accompli durant son mandat.

Il a ajouté : « Je suis reconnaissant envers les supporters, et envers les joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain. Ce fut une soirée douloureuse, mais je pars avec de beaux souvenirs. »

Il a conclu en soulignant que les moments passés avec ses joueurs dans les vestiaires après le coup de sifflet final avaient été parmi les plus marquants pour lui.

« Après le match, j’ai longuement échangé avec les joueurs ; ce furent deux heures absolument merveilleuses, malgré la douleur que nous avons tous ressentie », a-t-il confié.

Bikassisi devient ainsi le sixième sélectionneur à quitter son poste après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde, après Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Pays-Bas), Hong Myung-bo (Corée du Sud), Miroslav Kubík (République tchèque) et Steve Clarke (Écosse), ainsi que le limogeage de Sabri Lamouchi à la tête de la Tunisie après la défaite des Aigles de Carthage lors de leur premier match de la phase de groupes face à la Suède (1-5).

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