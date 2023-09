Après Benzema, l'Arabie saoudite fonce sur une autre star du Real Madrid

Des rapports récents de Fichajes ont affirmé que David Alaba pourrait être la cible d'une approche du Moyen-Orient

Le Real Madrid a signé deux départs lors de la journée de clôture, et bien que les clubs d'Arabie Saoudite soient toujours actifs, ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait d'autres mouvements.

Des rapports récents de Fichajes ont affirmé que David Alaba pourrait être la cible d'une approche du Moyen-Orient et d'Al Ittihad, avec 40 millions d'euros sur la table pour les Blancos, et 25 millions d'euros par an pour Alaba lui-même.

Selon les dernières informations, les Blancos seraient prêts à augmenter leur offre et à atteindre 55 millions d'euros pour l'Autrichien de 31 ans. Fabrizio Romano a toutefois démenti les informations faisant état d'une quelconque approche et a affirmé que, même si les Balncos envisageaient une offre, Alaba se sentait bien dans la capitale espagnole. La fenêtre de transfert saoudienne se termine jeudi.

Le Real Madrid n'est pas dans une position où il a besoin d'argent, et même si certaines offres en provenance d'Arabie Saoudite atteignent des niveaux obscènes, pour des équipes comme le Real Madrid, cela pose des questions sur leur objectif. Le Real Madrid pourrait être en mesure de réaliser un profit important sur Alaba dans le cadre d'une transaction qui a du sens sur le plan commercial, et peut-être le réinvestir correctement, mais en fin de compte, son objectif doit être de gagner des matches.