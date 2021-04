Après Barcelone, le clan Haaland visite Madrid

Le père et agent de Haaland continue sa tournée des clubs espagnols. Après Barcelone, il a pris la direction de Madrid.

Décidément, dans la famille Haaland on aime bien les contre-pieds. Alors qu’Erling le fils se joue des adversaires sur le terrain, Alf-Inge le père, lui, fait courir les journalistes. Ce jeudi, il s’est rendu dans les deux grandes villes espagnoles, semant le doute sur ses intentions et la prochaine destination de son fils.

Ils auraient discuté avec un dirigeant du Real

Après avoir été à Barcelone, où on l’a vu au côté de Mino Raiola, Haaland Sr a rallié Madrid. C’est ce qu’a révélé l’émission El Chiringuito. Il n’y a pas eu de rencontre avec Florentino Pérez, mais des discussions auraient eu lieu avec José Angel Sanchez, le directeur général du club castillan.

Au vu de ces révélations, il apparait donc que le futur de la star scandinave se situe clairement entre les Blaugrana et les Merengue. Il y a des chances que c’est le plus offrant qui parviendra à s’attacher ses services, à moins que le joueur n’ait déjà arrêté sa décision et que ces visites du jour ne servent qu’à brouiller les pistes.

Haaland (20 ans) a un contrat avec le Borussia Dortmund qui s’étend jusqu’en 2024. Aux dernières nouvelles, le club de la Ruhr n’est pas disposé à le libérer. Et s’il se décide à le faire, il ne le cédera pas pour une somme inférieure à 120M€.