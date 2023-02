Après avoir insulté Laporta, le frère de Messi rétropédale !

Lionel Messi et son entourage seraient dans l'embarras après la sortie véhémente du frère de la star à l'égard de Joan Laporta.

C'est une certitude : Lionel Messi et Joan Laporta ne partiront pas en vacances ensemble. La relation entre le virtuose argentin et son ancien président au FC Barcelone s'est considérablement dégradée, à l'été 2021, lorsque Messi a été contraint de faire ses valises pour s'engager à Paris. Un épisode que la famille du joueur n'a pas oublié.

Le frère de Messi s'excuse !

Ainsi, le frère du champion du monde, Matias Messi, s'est complètement lâché en insultant Laporta sur les réseaux sociaux, ce mercredi.

« J'ai un article de Sport accroché chez moi qui dit : "Messi devrait retourner à Barcelone" et je l'ai sous-titré : "hahahahaha, nous ne retournerons pas à Barcelone, et si nous le faisons, nous allons faire un bon nettoyage". Entre autres, virer Joan Laporta. Les gens ne l'ont pas soutenu (Messi). Les gens auraient dû sortir et manifester ou quelque chose comme ça, pour que Laporta parte et que Messi reste. Les Espagnols sont des traîtres. Je vous le dis parce que je veux que cela sorte de nos tripes et que nous n'écoutions pas des choses qui ne sont pas vraies. »

Une sortie que le clan Messi n'a pas vraiment goûtée. Adepte d'une communication lisse, Lionel Messi n'aime pas faire des vagues. « L'opinion de Matias est individuelle et ne doit pas nécessairement coïncider avec l'opinion de Leo ou celle d'autres membres de sa famille ou de son entourage », a fait savoir un membre de l'entourage du joueur, dans des propos repris par L’Équipe.

Surtout, Matias Messi a tenu à faire son mea-culpa après sa sortie virulente. « Je veux revenir sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, j'étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague. Comment puis-je penser cela d'un club aussi grand que Barcelone et de son histoire, qui a tant donné à ma famille et à Leo. Pour nous, la Catalogne est notre deuxième maison et c'est de notoriété publique. Je suis vraiment désolé et je m'excuse auprès de tout le monde, surtout auprès des Barcelonistas... ».