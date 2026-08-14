Yan Diomandé, la nouvelle recrue du Real Madrid, a laissé entendre que son rêve n'était pas de rejoindre les rangs de Liverpool.

Le réseau « Liverpool Echo » a rapporté que le géant anglais était prêt à verser 86 millions de livres sterling à Leipzig pour s'attacher les services de Diomandé.

Mais Leipzig estimait la valeur du joueur à plus de 100 millions de livres sterling, ce qui a poussé Liverpool à se retirer, après qu'il est apparu que Diomandé préférait rejoindre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe.

Cependant, lorsqu'il est devenu clair que le Paris Saint-Germain ne paierait pas non plus la somme réclamée par Leipzig, le Real Madrid a bougé pour rafler le jeune joueur plus tôt ce mois-ci, dans le cadre d'une opération dont la valeur a atteint 120 millions de livres sterling au maximum.

Et désormais, la rumeur veut que Diomandé rêvait, quoi qu'il en soit, de rejoindre à terme le stade Santiago-Bernabéu.

Michael Yormark, cofondateur de l'agence Roc Nation, qui représente Diomandé, a déclaré : « Nathan Campbell, l'agent de Diomandé, s'est assis avec le joueur ivoirien, et ils ont parlé de ses rêves et de ses ambitions. »

Diomandé a affirmé, selon les propos rapportés par Yormark : « Je veux être le meilleur joueur du monde, je veux remporter le Ballon d'Or et je veux gagner des titres. Mon plus grand rêve a toujours été de jouer pour le Real Madrid. »

Yormark a précisé : « Nous devions mettre en place le bon plan pour réaliser son rêve. Nous avons formé une équipe autour de ce jeune joueur. Cette opération représente aussi un grand moment pour nous tous. Nous avons pris un jeune homme ambitieux et nous avons transformé son ambition en réalité. »

Campbell, responsable du département de recrutement des talents mondiaux du football chez Roc Nation, a déclaré dans des propos accordés au site SportsBoom.co.za : « Cette opération historique avec le Real Madrid est le témoignage de l'incroyable éthique de travail dont fait preuve Yan. »

Il a insisté : « Nous ne pourrions être plus fiers d'avoir contribué à conclure le plus gros transfert d'un joueur africain de l'histoire du football. »