Des sources de "BBC Sport" ont indiqué qu'un consortium comprenant le fondateur d'Amazon, le milliardaire Jeff Bezos, avait progressé dans ses discussions en vue d'acquérir une participation d'environ 30 % dans le club de Liverpool.

Le groupe est dirigé par l'homme d'affaires millionnaire britanno-indien Amit Bhatia et comprend également Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook.

Cette opération attendue intervient après que Liverpool a réussi à recruter l'Uruguayen Ronald Araujo sous forme de prêt en provenance du Barça.

Le mois dernier, le groupe propriétaire Fenway Sports Group (FSG) a confirmé que le consortium "avait manifesté un intérêt pour réaliser un investissement stratégique minoritaire dans le Liverpool Football Club".

Bhatia est le gendre de l'homme d'affaires milliardaire indien Lakshmi Mittal, et il a été directeur et copropriétaire du club des Queens Park Rangers pendant 18 ans avant de céder sa participation dans le club le mois dernier.

L'homme d'affaires américain Bezos, fondateur du géant du commerce électronique Amazon, est la quatrième personne la plus riche au monde.

Selon le magazine Forbes, la fortune de cet homme âgé de 62 ans est estimée à 256 milliards de dollars (192 milliards de livres sterling).

Le groupe FSG, qui a acheté Liverpool lors d'une transaction d'une valeur de 300 millions de livres sterling en 2010, a vendu une participation minoritaire dans l'équipe d'Anfield à la société d'investissement sportif mondiale Dynasty Equity.

La "BBC Sport" a contacté le Fenway Sports Group pour s'enquérir des derniers développements, mais le groupe n'a fait aucun commentaire supplémentaire.

En janvier, Liverpool est devenu pour la première fois le club aux revenus les plus élevés de la Premier League anglaise, selon une analyse réalisée par le cabinet financier Deloitte.

Le mois suivant, le club a annoncé des recettes record de 703 millions de livres sterling pour l'exercice 2024-2025.

Bezos a quitté son poste de directeur général d'Amazon en 2021 pour devenir président du conseil d'administration, bien qu'il détienne toujours 8 % de l'entreprise.

L'homme d'affaires possède également le journal "Washington Post" et la société "Blue Origin" spécialisée dans l'aéronautique et le spatial, et il a été classé personne la plus riche au monde en 2021.

En 2023, le nom du milliardaire a été associé au rachat de l'équipe des Washington Commanders, de la ligue professionnelle de football américain, après que son propriétaire Daniel Snyder eut mis l'équipe en vente.

Il avait également déjà étudié la possibilité d'acheter l'équipe des Seattle Seahawks, vainqueurs du Super Bowl.

Bezos a finalement décidé de ne pas présenter d'offre pour l'une ou l'autre des franchises, mais il semble désormais prêt à entrer dans l'arène sportive avec Liverpool.