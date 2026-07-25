Après Al-Ahly : le président d'Al-Nassr annonce son départ

Abdullah Al-Majed, président du club d'Al-Nassr, a emboîté le pas à son homologue d'Al-Ahli Khaled Al-Ghamdi, en annonçant officiellement son départ de son poste.

Des rapports de presse avaient confirmé que Khaled Al-Ghamdi, président d'Al-Ahli, avait décidé de quitter son poste afin de déposer sa candidature à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de l'ancien président Yasser Al-Misehal.

Quelques heures plus tard, Abdullah Al-Majed a annoncé son départ du club d'Al-Nassr, après la fin de son mandat réglementaire à la tête du club saoudien, et son absence de volonté de poursuivre sa mission au cours de la période à venir.

Al-Majed a écrit sur son compte personnel sur le réseau « X » : « Si les clubs ont des amoureux, Al-Nassr a des passionnés ; sa place dans leur cœur ne change pas au gré des changements de leurs positions. »

Il a annoncé : « Aujourd'hui, je quitte le fauteuil de la présidence après la fin du mandat réglementaire, et mon absence de volonté de poursuivre pendant la période de prolongation automatique du régime des sociétés, en raison de mes contraintes professionnelles. »

Il a ajouté : « J'ai vécu une période dont je garderai des souvenirs inoubliables, ses instants immortels, ses défis avoués et cachés, couronnée à la fin par la conquête du championnat le plus difficile. »

Il a poursuivi : « Merci à Dieu d'abord et avant tout, puis à vous, public de la fidélité, qui avez patienté et donc triomphé. Je remercie mes collègues du conseil d'administration, les membres d'honneur, les staffs techniques et administratifs, les joueurs, ainsi que toutes les commissions et tous les conseils pour leurs efforts durant une période remplie d'histoires de fidélité et d'appartenance. »

Il a conclu : « Je retourne dans la tribune jaune comme je l'étais, quant aux voix dont je dispose pour désigner la prochaine administration, elles appartiendront au public d'Al-Nassr, et je soutiendrai tout candidat que vous jugerez comme un choix idéal pour le club. Il est certain que je serai le premier soutien de quiconque servira l'entité nassraouie. »

Certains rapports avaient révélé l'existence d'une tendance visant à supprimer le poste de président de l'institution à but non lucratif des clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad, détenue par le Fonds public d'investissement saoudien, avec leur mise en vente au cours de la période à venir.

Il convient de rappeler qu'Abdullah Al-Majed a assumé la présidence du club d'Al-Nassr durant les deux dernières saisons, et l'a mené à la conquête du titre de la Saudi Pro League après une absence de 7 années complètes.