Le Brésilien Raphinha, star du Barça, a poursuivi son remarquable début de saison en égalant la performance de la légende Lionel Messi avec le club catalan il y a 9 ans.

Raphinha a inscrit un triplé dans les filets du Racing Santander, devenant ainsi le principal artisan de la large victoire du Barça sur le score de 7-2, lors d'une rencontre disputée hier soir, mercredi, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Espagne.

La star brésilienne a porté son total à 9 buts en Liga, prenant la tête du classement des buteurs après que Kylian Mbappé, star du Real Madrid, se soit emparé provisoirement de la première place avec 7 buts avant-hier, mardi.

Selon le réseau français « Stats du Foot », Raphinha est devenu le premier joueur à inscrire 9 buts après les 6 premiers matchs d'une saison de Liga, depuis que Messi l'avait fait au début de la saison 2017-2018.

Les buts de Raphinha ont été inscrits face à : le Racing Santander (3 buts), Elche (2 buts), le Rayo Vallecano (2 buts), l'Athletic Bilbao (1 but) et Valence (1 but), tandis qu'il n'a pas marqué face à Levante.

Quant à Messi, il avait inscrit ses neuf buts il y a 9 ans dans les filets de : Eibar (4 buts), l'Espanyol (3 buts) et Alavés (2 buts).

La star argentine avait terminé cette saison-là avec un total de 34 buts, en tête du classement des buteurs de la Liga.

Il convient de noter que Raphinha a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (2 buts en Ligue des champions), soit plus que tout autre joueur d'un club des cinq grands championnats.

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