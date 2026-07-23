Le club d'Al-Shabab a lancé son mercato durant l'actuelle période des transferts estivaux en s'attachant les services d'un ancien joueur d'Al-Ittihad.

Al-Shabab a annoncé, via son compte officiel sur le réseau social « X », le recrutement d'Awad Al-Nashri, ancien milieu de terrain d'Al-Ittihad, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec les « Tigres ».

Le club de la capitale a précisé que le joueur saoudien rejoindra les rangs de l'équipe avec un contrat de deux saisons, courant jusqu'en 2028, assorti d'une option de prolongation d'une saison supplémentaire.

Awad Al-Nashri est le quatrième joueur à quitter Al-Ittihad durant l'actuelle période des transferts estivaux, après l'attaquant colombien Ricardo Carballo, le milieu de terrain brésilien Fabinho et l'ailier saoudien Abdulaziz Al-Bishi.

Le joueur de 24 ans est parti libre, après le non-renouvellement de son contrat arrivé à échéance à la fin de la saison dernière, au terme des six années passées à Al-Ittihad depuis sa première promotion en équipe première en 2020.

Al-Nashri devient la première recrue officielle d'Al-Shabab durant l'actuelle période des transferts estivaux, sous la houlette de son nouvel entraîneur allemand Thomas Letsch, qui a pris ses fonctions en remplacement de l'Algérien Nour Eddine Ben Zekri.

Awad Al-Nashri cherche à retrouver du temps de jeu comme titulaire avec Al-Shabab, afin de faire son retour en sélection saoudienne, avec laquelle il a participé à la Coupe du Golfe Arabique 2023.

Rappelons que le milieu de terrain saoudien a disputé 80 matches avec l'équipe première d'Al-Ittihad au cours des six dernières saisons, sans parvenir à marquer ni à délivrer la moindre passe décisive.