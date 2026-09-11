Malgré la soirée historique vécue par l'Anglais Ivan Toney sous les couleurs d'Al-Ahli face à Al-Hazm, après avoir inscrit un doublé qui a conduit son équipe à la victoire, l'attaquant anglais a quitté le terrain avec un souvenir qui n'était pas à la hauteur de la fête, après avoir manqué un penalty qui a rappelé le dernier qu'il n'avait pas su transformer en but il y a environ cinq mois.

Al-Ahli a obtenu un penalty à la 48e minute de la seconde période. Toney s'est avancé pour l'exécuter en quête d'un triplé personnel, mais sa frappe n'a pas trouvé le chemin des filets, après avoir heurté le poteau gauche du gardien d'Al-Hazm, laissant échapper une nouvelle occasion pour l'attaquant anglais.

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Il s'agit du troisième penalty manqué par Ivan Toney depuis son arrivée à Al-Ahli à l'été 2024, l'attaquant anglais étant devenu l'un des éléments essentiels de l'effectif et ayant réussi à inscrire de nombreux buts depuis son arrivée dans le championnat saoudien.

Le dernier penalty manqué par Toney remonte au mois d'avril dernier, lorsqu'il n'avait pas réussi à marquer depuis le point de penalty lors de la rencontre face au club qatarien d'Al-Duhail en Ligue des champions d'Asie Elite. L'attaquant anglais avait alors vécu une situation similaire avant de retrouver rapidement son flair devant le but.

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Quant au premier penalty manqué par Toney sous les couleurs d'Al-Ahli, il l'a été lors de la rencontre face à Al-Najma au mois de février dernier, faisant de celui contre Al-Hazm le troisième au cours duquel il échoue à faire trembler les filets depuis le point de penalty, et ce depuis le début de son parcours avec Al-Raqi.

Malgré ce penalty manqué, cela n'a pas occulté la soirée exceptionnelle de Toney face à Al-Hazm, après avoir inscrit deux buts et délivré une passe décisive, poursuivant ainsi sa réussite offensive et confirmant qu'il est l'une des principales armes offensives d'Al-Ahli cette saison, tandis que le penalty manqué n'est resté qu'un détail négatif dans une soirée porteuse d'un accomplissement historique pour l'attaquant anglais.