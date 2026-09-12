Après 4 ans : Iñaki Williams surprend le Ghana avec une décision choc

Iñaki Williams, attaquant et capitaine de l'Athletic Bilbao, a annoncé sa retraite internationale avec la sélection du Ghana, mettant fin à une aventure entamée en 2022, dans un communiqué publié sur son compte Instagram, où il a affirmé quitter la sélection avec fierté et satisfaction pour ce qu'il a accompli sous le maillot des « Étoiles noires ».

Dans son communiqué, qu'il a accompagné d'une série de photos sous le maillot de la sélection ghanéenne, Williams a expliqué que la décision de prendre sa retraite est intervenue après avoir senti que le moment était venu de mettre un terme à son parcours international, déclarant : « Je pars heureux et fier, rassuré d'avoir donné le meilleur de moi-même chaque fois que j'ai porté ce maillot. »

L'attaquant de l'Athletic Bilbao était déjà apparu avec la sélection espagnole en 2016, avant d'annoncer en juillet 2022 son choix de représenter le Ghana, dont sa famille est originaire. Il reçut sa première convocation en septembre de la même année pour disputer deux matches amicaux face au Brésil et au Nicaragua.

Williams a fait ses débuts sous le maillot du Ghana le 23 septembre 2022 face au Brésil, lors d'un match qui s'est déroulé dans la ville française du Havre et qui s'est terminé par une victoire de la Seleção sur le score de trois buts à zéro, après être entré en remplacement de Kamaldeen Sulemana au début de la seconde période.

Le joueur âgé de 32 ans a clos son parcours international avec le Ghana avec un bilan de 28 matches et deux buts. Il a également disputé deux éditions de la Coupe du monde, en plus de son apparition dans une édition de la Coupe d'Afrique des nations.

Williams a affirmé que son expérience avec le Ghana lui a apporté bien plus que du football, déclarant : « Le Ghana m'a offert bien plus que le football. Il m'a permis de rentrer au pays, de me sentir plus proche de mes racines et de vivre l'immense fierté de représenter mon pays et de porter ce drapeau sur ma poitrine. »

L'attaquant de l'Athletic Bilbao a conclu son message en réaffirmant son soutien continu à la sélection ghanéenne, exprimant sa gratitude envers tous ceux qui ont fait partie de son aventure et soulignant que le Ghana restera toujours une partie de lui.