Le club saoudien d'Al-Diriyah est devenu le dernier prétendant en date à vouloir s'attacher les services du Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal, lors du mercato estival en cours.

Le nom de Malcom a été associé à de nombreux clubs ces derniers temps, que ce soit au Qatar, aux Émirats arabes unis ou même au Brésil, alors qu'Al-Hilal souhaite se séparer de ses services avant le début de la nouvelle saison.

Le journaliste italien réputé Gianluigi Longari a déclaré qu'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn Saudi League, a proposé à Al-Hilal de recruter Malcom, lors du mercato estival en cours, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Longari a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau social « X », qu'Al-Hilal ne s'oppose pas à l'idée d'un départ de Malcom, mais que c'est le joueur brésilien lui-même qui n'a pas encore donné son accord pour le transfert.

Al-Hilal se retrouve désormais surchargé en joueurs étrangers avant le début de la nouvelle saison, notamment après le recrutement de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United, ce qui l'oblige à se séparer de certaines de ces stars.

Malcom a été l'une des figures majeures d'Al-Hilal au cours des trois dernières saisons, depuis son arrivée au club en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg en 2023, en particulier lors de sa première saison, durant laquelle « Al-Zaeem » a décroché le titre de champion sans la moindre défaite.

Au cours des trois dernières années, l'ailier brésilien a contribué au sacre de l'équipe en Saudi Pro League à une seule reprise, ainsi qu'à deux titres de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et à deux autres de la Supercoupe saoudienne.