Après 24 ans : un titre exceptionnel replonge le Barça dans les souvenirs du siècle dernier

Le FC Barcelone s'apprête à vivre une expérience exceptionnelle lors de son stage de préparation pour la nouvelle saison 2026-2027, en participant à un tournoi triangulaire pour la première fois depuis 24 ans, un événement qui rappelle l'une des étapes les plus marquantes de l'histoire des préparatifs du club catalan avant le lancement des saisons.

La ville italienne d'Udine accueille, samedi, la première édition de la Coupe du Frioul-Vénétie Julienne, avec la participation du FC Barcelone, de l'Udinese italien et de Nottingham Forest anglais, dans un tournoi disputé selon un format différent des matchs amicaux traditionnels.

Le tournoi comprend deux matchs de 45 minutes chacun, au cours desquels le FC Barcelone affrontera successivement Nottingham Forest et l'Udinese, dans un format que le club catalan n'a plus disputé depuis plus de deux décennies.

Malgré le déclin de ce type de tournois ces dernières années, le FC Barcelone possède une longue histoire avec les tournois triangulaires, qui représentaient une partie essentielle du programme de préparation estivale au cours des décennies passées.

Une dernière participation remontant à 2002

La dernière apparition du FC Barcelone dans un tournoi triangulaire remonte à la période de préparation de la saison 2002-2003, lorsqu'il avait participé à un tournoi disputé dans la ville néerlandaise d'Amsterdam aux côtés de l'Ajax et de Parme italien.

Les matchs s'étaient alors déroulés selon un format différent, chaque rencontre s'étendant sur 90 minutes et se jouant sur des jours distincts, selon ce qu'a rapporté le site officiel du FC Barcelone.

L'équipe de l'entraîneur néerlandais Louis van Gaal avait entamé son parcours par une victoire sur Parme sur le score de 4-2, et le match avait vu briller la recrue de l'époque, Juan Román Riquelme, auteur de deux buts.

Deux jours plus tard, le FC Barcelone s'était incliné face à l'Ajax, qui était alors mené par la jeune star Rafael van der Vaart.

Un tournoi en hommage à Urruti, une tradition estivale

Un an auparavant, plus précisément en juin 2001, le FC Barcelone avait organisé un tournoi triangulaire spécial en hommage au gardien disparu Francisco Javier González Urrutikoetxea, connu sous le nom d'« Urruti ».

Le club avait invité l'Espanyol et la Real Sociedad à participer au tournoi, qui s'était déroulé au stade « Mini Estadi », le stade qui accueillait les matchs de l'équipe réserve du FC Barcelone.

Le tournoi était composé de trois matchs de 30 minutes chacun, entre les trois équipes. Le FC Barcelone était parvenu à remporter le titre après avoir fait match nul contre la Real Sociedad, puis battu l'Espanyol par un but à zéro dans un derby amical.

La décennie des années 1990 a connu une large diffusion des tournois triangulaires, qui constituaient un moyen privilégié pour les clubs européens de se préparer à la nouvelle saison.

Entre 1990 et 2000, le FC Barcelone a participé à sept tournois triangulaires, disputés dans différentes villes : Oviedo, Marbella, Tenerife, Salamanque, Florence, Amsterdam et Barcelone, tous inscrits dans le programme préparatoire de la saison.

Un début remontant à 1947

La première participation du FC Barcelone à un tournoi triangulaire remonte à juin 1947, lorsqu'il a pris part à un tournoi disputé dans la ville de Palma de Majorque.

Le stade « Es Fortí », fief du Real Majorque à l'époque, a accueilli les rencontres du tournoi, après avoir été inauguré en 1945, et il est resté le stade officiel du club jusqu'en 1999.

Le FC Barcelone a remporté le titre du tournoi après avoir battu Majorque sur le score de 3-0 lors du premier match, puis écrasé l'Atlético Madrid sur le score de 6-0 lors du second match.

Le tournoi a vu briller l'attaquant Manuel Badenes, qui a terminé en tête du classement des buteurs après avoir inscrit six buts en seulement deux matchs, menant le FC Barcelone vers son premier titre dans les tournois triangulaires.