Après 16 jours : démission surprise de Maldini et Leonardo de la Fédération italienne

L'aventure de Paolo Maldini et Leonardo à la tête du nouveau projet de la Fédération italienne et de la Squadra Azzurra a pris fin, le duo ayant présenté sa démission après le rejet des noms pressentis pour occuper le poste de nouveau sélectionneur de la sélection.

Le réseau « Sky Sport Italia » a rapporté que Maldini, directeur technique de la Fédération, et son conseiller Leonardo ont remis leur démission au président de la Fédération italienne Gabriele Gravina cet après-midi, après le refus catégorique de la nomination d'Andrea Pirlo en raison de crises politiques liées au contrat de sponsoring signé avec la société de paris russe Fonbet.

Le nouveau président de la Fédération Gabriele Gravina avait annoncé la nomination de Paolo Maldini et Leonardo il y a seulement 16 jours aux postes de directeur technique de la Fédération et de conseiller respectivement, en confiant à Maldini la présidence du projet « Club Italia ».

Seulement 16 jours après cette nomination, et après la tenue d'une réunion avec les clubs du championnat italien au siège de la Ligue (journée qui a vu la confirmation des contacts avec Ancelotti et Guardiola, qui ont tous deux refusé l'offre), Maldini et Leonardo ont décidé de mettre un terme à leur projet.

Après le refus direct de Guardiola, Maldini s'est tourné vers Andrea Pirlo, son ancien coéquipier et ami qui partageait avec lui la même vision du projet technique dédié aux sélections nationales.

Le blocage de l'option d'une signature avec Pirlo, en raison de la crise du sponsor russe évoquée, a poussé Maldini à envisager de démissionner, ne se sentant pas soutenu ni protégé par le président de la Fédération italienne.

Cela est survenu après des heures de discussions et l'examen des alternatives possibles pour entraîner la sélection, comme Thiago Motta (le nom proposé par Leonardo après avoir travaillé avec lui à l'Inter et au Paris Saint-Germain), mais le duo a finalement tranché en présentant sa démission et en informant Gravina de cette décision.

Les développements actuels indiquent la réouverture du dossier de la recherche d'un nouveau sélectionneur, menée personnellement par Gravina, qui a avancé le nom de Roberto Mancini, qui a toujours été son premier choix.