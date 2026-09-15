Le meneur de jeu colombien James Rodríguez a annoncé, ce mardi, sa retraite officielle de la scène internationale avec la sélection de son pays, mettant un terme à un riche parcours de plus d'une décennie pour le joueur de 35 ans.

Au cours de cette aventure, James a laissé une empreinte historique indélébile, dont le point culminant fut sa performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. L'ancienne star du Real Madrid referme ainsi un glorieux chapitre de sa carrière, quittant la scène internationale avec une grande fierté après de longues années de dévouement.

Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, Rodríguez a adressé un émouvant message d'adieu aux supporters colombiens pour acter sa décision définitive, écrivant : « Le moment est venu. Merci pour chaque match, chaque joie, chaque larme et chaque rêve que nous avons partagés ensemble. Représenter la sélection colombienne a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Merci la Colombie, et à jamais. »

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James a disputé 131 matches avec la Colombie, inscrivant 31 buts et délivrant 43 passes décisives, et a participé à 3 éditions de la Coupe du monde, en 2014, 2018 et 2026, au cours desquelles il a marqué 6 buts et offert 4 passes décisives.

Il a été sacré Soulier d'or du Mondial 2014 au Brésil et a remporté le prix du plus beau but du tournoi, qu'il a inscrit dans les filets de l'Uruguay en huitièmes de finale, et il a réussi à conduire la sélection de son pays jusqu'en quart de finale avant d'être éliminé face au pays hôte.

Il a également laissé son empreinte en Copa América en menant la Colombie en finale de l'édition 2024 et en terminant troisième de l'édition 2016. De manière générale, James a disputé 14 matches en Copa América, au cours desquels il a marqué un but et délivré 8 passes décisives.