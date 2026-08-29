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Après 11 tentatives, Al-Khaleej libère « Al-Qassim » du complexe Al-Ahli

Al Kholood vs Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Enfin la fin de la série de défaites d'Al-Qassim !

Al-Khaleej a brisé la série parfaite d'Al-Ahli face aux clubs de la région d'Al-Qassim en Saudi Pro League, en s'imposant de façon remarquable 3-1 face au club de Djeddah, ce samedi soir, dans le cadre de la quatrième journée.

Al-Ahli abordait cette confrontation fort d'un excellent bilan face aux clubs d'Al-Qassim, ayant remporté ses 11 derniers matchs de championnat contre ces adversaires, avec un total de 25 buts marqués pour seulement quatre encaissés. La dernière de ces victoires avait été acquise face à Al-Khaleej lui-même, sur le score de 3-0, en mai 2026, selon le réseau Opta.

Mais Al-Khaleej a inversé la tendance cette fois-ci, prenant l'avantage à la 32e minute par l'intermédiaire d'Iker Kortajarena, qui a exploité une passe de Cuba Da Costa et a marqué du pied gauche à l'intérieur des filets, permettant à son équipe de terminer la première période avec un but d'avance.

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Al-Ahli est revenu en seconde période grâce à Ivan Toney, qui a égalisé à la 66e minute, avant que ne survienne une fin de match folle et pleine de surprises : Al-Khaleej a marqué à deux reprises, par Julian Dominguez à la 85e minute et par Mohammed Souan à la 90e+2, pour décrocher une précieuse victoire.

Grâce à ce succès précieux, Al-Khaleej grimpe à la troisième place du classement de la Saudi Pro League avec 8 points, tandis qu'Al-Ahli recule à la sixième place avec 6 points à son actif.

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