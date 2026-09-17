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Premier League
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Aperçu du match de Premier League entre Bournemouth et Liverpool

Premier League
Bournemouth
Liverpool
D. Szoboszlai
Rayan

Présentation complète du match Bournemouth-Liverpool en Premier League. Tactique, nouvelles des équipes, forme du moment et plus encore.

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Premier League - Journée 5
Vitality Stadium

Bournemouth vs Liverpool débute le 20 septembre 2026 à 08h00 EST et 12h00 GMT.

Bournemouth vs Liverpool : aperçu du match de Premier League

Andoni Iraola se rend sur la côte sud avec Liverpool pour affronter son ancien club, Bournemouth, dimanche.

Bournemouth peine à concrétiser

Sous les ordres du nouvel entraîneur Marco Rose, Bournemouth a ouvert le score lors de ses quatre matches de Premier League cette saison, sans en gagner un seul. Le club a fait match nul lors de ses trois derniers matches, contre Brentford, Newcastle et Everton. Marcus Tavernier a inscrit trois de leurs six buts jusqu’ici, tandis que l’attaquant Evanilson est deuxième de Premier League au nombre de grosses occasions créées. Bien que l’ailier brésilien de 20 ans Rayan n’ait encore ni but ni passe décisive cette saison, ses performances le désignent comme l’un des talents les plus excitants du football mondial.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Liverpool commence mal ses matches

Liverpool a fait match nul lors de trois de ses quatre sorties cette saison, arrachant des points contre Newcastle et Nottingham Forest après avoir été mené à deux reprises dans chacun de ces deux matches. Son seul succès en championnat jusqu’ici a été un 2-0 à Ipswich, et le club a fait 0-0 à Anfield lors de sa dernière sortie contre Fulham. À domicile, Liverpool a récemment remporté des matches en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid et contre Tottenham en EFL Cup. Cependant, le club ne gardera pas un bon souvenir de son dernier déplacement à Bournemouth.

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLGetty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessures

  • Les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes ont produit 40 buts.
  • Bournemouth a remporté le match correspondant de la saison dernière 3-2.

Compositions probables

Bournemouth (4231) : Petrovic ; Smith, Hill, Silva, Truffert ; Scott, Adams ; Rayan, Kluivert, Tavernier ; Evanilson.

Liverpool (4231) : Alisson ; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas ; Szoboszlai, Gravenberch ; Munoz, Wirtz, Barcola ; Isak.

Nouvelles des équipes et effectifs

Bournemouth vs Liverpool Équipes probables

Entraineur

  • M. Rose

L’entraîneur principal de Bournemouth, Marco Rose, est privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic et Tyler Adams sont tous annoncés blessés, ce qui laisse Rose avec un effectif amoindri parmi lequel choisir. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée pour l’équipe à domicile.

Liverpool aborde aussi ce match avec des inquiétudes sur le plan des blessures. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa et Vitezslav Jaros sont tous indisponibles dans l’effectif d’Andoni Iraola. Aucune suspension n’est en place pour l’équipe visiteuse, et des mises à jour sur les compositions probables seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme

BOU

BOU - Forme

MCI
D2-1
EVE
N1-1
NEW
N2-2
LIN
V4-0
BRE
N2-2
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LIV

LIV - Forme

NFO
N2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
N0-0
TOT
V3-1
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bournemouth a enregistré une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 2-2 contre Brentford en Premier League, et le club a également fait 2-2 avec Newcastle United plus tôt dans la saison. Bournemouth a battu Lincoln City 4-0 en Carabao Cup pendant cette série, ce qui constitue sa seule victoire. Sur ces cinq matches, Bournemouth a marqué huit buts et en a concédé sept, son incapacité à conserver son avantage se révélant être un thème récurrent.

Liverpool a pris deux victoires, deux matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été un 0-0 contre Fulham en Premier League. Avant cela, Liverpool a battu l’Atletico Madrid 2-1 en Ligue des champions et s’est imposé 2-0 sur le terrain d’Ipswich Town en championnat. Liverpool a marqué six buts et en a encaissé quatre sur cette série de cinq matches, même si ses deux dernières sorties n’ont produit que deux buts au total.

Historique des confrontations

Face à face

BournemouthNulLiverpool
1
0
4
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FDM
5Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 24 janvier 2026, lorsque Bournemouth a battu Liverpool 3-2 au Vitality Stadium en Premier League. Lors des cinq dernières confrontations directes, Liverpool s’est imposé à trois reprises, Bournemouth ayant remporté une victoire, et un match a également tourné en faveur de Liverpool à Anfield sur le score de 4-2 en août 2025. Liverpool a inscrit 13 buts sur ces cinq confrontations, tandis que Bournemouth en a marqué sept.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
N
N
V
4
HullHullHUL
422052+38
N
N
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
N
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
N
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
N
N
N
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
N
V
N
N
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
N
N
N
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
N
N
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
N
V
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
N
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
N
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
N
N
N
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
N
N
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
N
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
N
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement actuel de la Premier League, l’AFC Bournemouth occupe la 15e place, tandis que Liverpool est 7e.

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