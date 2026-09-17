Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Bournemouth vs Liverpool débute le 20 septembre 2026 à 08h00 EST et 12h00 GMT.

Bournemouth vs Liverpool : aperçu du match de Premier League

Andoni Iraola se rend sur la côte sud avec Liverpool pour affronter son ancien club, Bournemouth, dimanche.

Bournemouth peine à concrétiser

Sous les ordres du nouvel entraîneur Marco Rose, Bournemouth a ouvert le score lors de ses quatre matches de Premier League cette saison, sans en gagner un seul. Le club a fait match nul lors de ses trois derniers matches, contre Brentford, Newcastle et Everton. Marcus Tavernier a inscrit trois de leurs six buts jusqu’ici, tandis que l’attaquant Evanilson est deuxième de Premier League au nombre de grosses occasions créées. Bien que l’ailier brésilien de 20 ans Rayan n’ait encore ni but ni passe décisive cette saison, ses performances le désignent comme l’un des talents les plus excitants du football mondial.

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Liverpool commence mal ses matches

Liverpool a fait match nul lors de trois de ses quatre sorties cette saison, arrachant des points contre Newcastle et Nottingham Forest après avoir été mené à deux reprises dans chacun de ces deux matches. Son seul succès en championnat jusqu’ici a été un 2-0 à Ipswich, et le club a fait 0-0 à Anfield lors de sa dernière sortie contre Fulham. À domicile, Liverpool a récemment remporté des matches en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid et contre Tottenham en EFL Cup. Cependant, le club ne gardera pas un bon souvenir de son dernier déplacement à Bournemouth.

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Statistiques clés et nouvelles des blessures

Les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes ont produit 40 buts.

Bournemouth a remporté le match correspondant de la saison dernière 3-2.

Compositions probables

Bournemouth (4231) : Petrovic ; Smith, Hill, Silva, Truffert ; Scott, Adams ; Rayan, Kluivert, Tavernier ; Evanilson.

Liverpool (4231) : Alisson ; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas ; Szoboszlai, Gravenberch ; Munoz, Wirtz, Barcola ; Isak.

Nouvelles des équipes et effectifs

L’entraîneur principal de Bournemouth, Marco Rose, est privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic et Tyler Adams sont tous annoncés blessés, ce qui laisse Rose avec un effectif amoindri parmi lequel choisir. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée pour l’équipe à domicile.

Liverpool aborde aussi ce match avec des inquiétudes sur le plan des blessures. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa et Vitezslav Jaros sont tous indisponibles dans l’effectif d’Andoni Iraola. Aucune suspension n’est en place pour l’équipe visiteuse, et des mises à jour sur les compositions probables seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme

Bournemouth a enregistré une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 2-2 contre Brentford en Premier League, et le club a également fait 2-2 avec Newcastle United plus tôt dans la saison. Bournemouth a battu Lincoln City 4-0 en Carabao Cup pendant cette série, ce qui constitue sa seule victoire. Sur ces cinq matches, Bournemouth a marqué huit buts et en a concédé sept, son incapacité à conserver son avantage se révélant être un thème récurrent.

Liverpool a pris deux victoires, deux matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été un 0-0 contre Fulham en Premier League. Avant cela, Liverpool a battu l’Atletico Madrid 2-1 en Ligue des champions et s’est imposé 2-0 sur le terrain d’Ipswich Town en championnat. Liverpool a marqué six buts et en a encaissé quatre sur cette série de cinq matches, même si ses deux dernières sorties n’ont produit que deux buts au total.

Historique des confrontations

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 24 janvier 2026, lorsque Bournemouth a battu Liverpool 3-2 au Vitality Stadium en Premier League. Lors des cinq dernières confrontations directes, Liverpool s’est imposé à trois reprises, Bournemouth ayant remporté une victoire, et un match a également tourné en faveur de Liverpool à Anfield sur le score de 4-2 en août 2025. Liverpool a inscrit 13 buts sur ces cinq confrontations, tandis que Bournemouth en a marqué sept.

Classement

Au classement actuel de la Premier League, l’AFC Bournemouth occupe la 15e place, tandis que Liverpool est 7e.