Premier League - Journée 1 21 août 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal vs Coventry City débutera le vendredi 21 août 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

Le champion en titre Arsenal lance la nouvelle saison

L'Arsenal de Mikel Arteta lance la saison 2026-27 un vendredi soir à Londres. Son adversaire sera le promu Coventry City, entraîné par Frank Lampard.

Getty Images

Que peuvent apporter les nouveaux venus de Coventry ?

Coventry a survolé le Championship la saison dernière, remportant le titre avec une avance considérable de 11 points sur Ipswich. L'équipe a terminé meilleure attaque (97 buts) et meilleure défense (45 buts encaissés), et cette promotion dans l'élite vient récompenser l'entraîneur Frank Lampard et ses joueurs. Les Sky Blues ont recruté six nouveaux visages, dont certains avec une précieuse expérience de Premier League. Le Néerlandais Gustavo Hamer revient pour un deuxième passage après trois saisons à Sheffield United, tandis que le milieu Frank Onyeka s'engage définitivement en provenance de Brentford après un prêt la saison dernière. Coventry a également dépensé 20 M£ pour l'ailier français Loum Tchaouna, arrivé de Burnley. Le club a aussi recruté le défenseur central suisse Aurele Amenda, en provenance de l'Eintracht Francfort. Le milieu ghanéen de 20 ans Caleb Yirenkyi a signé en provenance de Nordsjaelland dans le cadre d'un transfert de 23,1 M£. Le gardien Carl Rushworth arrive de Brighton pour 22 M£.

Getty Images

Qu'a fait Arsenal sur le marché des transferts ?

Le champion a recruté une valeur sûre de la Premier League avec Bruno Guimaraes, en provenance de Newcastle. Le Brésilien de 28 ans arrive contre une indemnité estimée à 75 M£ et devrait s'imposer immédiatement comme un titulaire régulier. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en championnat la saison dernière avec neuf buts, tout en délivrant cinq passes décisives. Depuis ses débuts en EPL, seuls 16 joueurs ont créé plus d'occasions que ses 213, et aucun joueur de l'élite n'a remporté plus de duels (1030) sur cette période. Arsenal a également recruté l'ailier grec Christos Tzolis en provenance du Club Bruges. Le joueur de 24 ans, passé autrefois par Norwich City et qui a d'ailleurs fait ses débuts en Premier League contre Arsenal en 2021, a été une véritable machine à statistiques la saison dernière, avec 17 buts et 23 passes décisives en Jupiler Pro League. Tzolis a délivré deux passes décisives pour ses débuts officiels avec Arsenal lors de la victoire contre Manchester City dans le Community Shield.

Arsenal a également transformé, comme prévu, son prêt du défenseur équatorien Piero Hincapie en transfert définitif, tandis que le gardien Illan Mellier a signé libre en provenance de Leeds pour être la doublure de David Raya.

GOAL

Arsenal fait tomber City dans le Community Shield

On dit souvent que remporter le Community Shield peut porter malheur, mais Arsenal a affiché un visage impressionnant lors de son large succès 3-0 contre Manchester City dans le traditionnel lever de rideau de la saison anglaise. Les buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Odegaard ont souligné la domination de l'équipe de Mikel Arteta, qui peaufine sa préparation avant de défendre son titre.

Getty Images

La « malédiction » du Community Shield

Aucun des six derniers vainqueurs du Community Shield n'a ensuite remporté le titre de Premier League lors de la même saison, et un seul des 15 derniers y est parvenu : Manchester City en 2018-19.

Compositions probables

Arsenal (4-3-3) : Raya ; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori ; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes ; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3) : Rushworth ; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva ; Onyeka, Yirenkyi, Grimes ; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Getty Images

Que peut-on attendre d'Arsenal vs Coventry ?

Arsenal sera l'immense favori pour prendre les trois points lors de la 1re journée. Coventry arrive à Londres sans rien à perdre, donc on peut s'attendre à une rencontre ouverte et divertissante.

Getty Images

Infos équipes et effectifs

Arsenal abordera ce match sans les défenseurs centraux Jurrien Timber et William Saliba, tous deux blessés. Mikel Arteta n'a pas encore confirmé de composition probable, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Coventry City sera privé du défenseur Luke Woolfenden en raison d'une blessure. Frank Lampard n'a pas non plus confirmé son onze de départ, et d'autres informations seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-3 en amical contre le Borussia Dortmund, tandis que le club a aussi battu Gérone 4-1 en pré-saison. Les deux défaites sont intervenues contre le Betis Séville, vainqueur 3-1, et le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué neuf buts et en a encaissé huit.

Coventry a gagné trois de ses cinq derniers matches, en faisant un match nul et sans connaître la défaite sur cette série. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-1 en amical contre l'Espanyol. Le club a aussi très bien terminé la saison dernière, avec des succès 5-1 contre Portsmouth et 3-1 contre Wrexham en Championship. Coventry a inscrit 11 buts sur ses cinq derniers matches et n'en a concédé que trois, une série qui souligne la dynamique construite par Lampard dans la course à la montée.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en FA Cup en janvier 2014, quand Arsenal s'était imposé 4-0 à l'Emirates Stadium. Avant cela, Arsenal avait battu Coventry 6-1 en Carabao Cup en septembre 2012. Le dernier duel de Premier League entre les deux équipes remonte à février 2001, avec une victoire 1-0 d'Arsenal à Highfield Road. Sur les cinq confrontations recensées, Arsenal a remporté les cinq, avec 16 buts marqués et seulement deux encaissés.

Classement

Au classement de la Premier League, Arsenal occupe actuellement la deuxième place tandis que Coventry City est septième.