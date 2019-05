Aouar, Luiz Gustavo.... Les réactions après OM-OL (0-3)

En clôture de la 36e levée de L1, l'OL a atomisé l'OM. Au coup de sifflet final, la satisfaction des Gones a contrasté avec le désarroi des Olympiens.

Le choc des Olympiques a tourné ce dimanche largement à l'avantage des Lyonnaises. Au Stade Vélodrome, il n'y a quasiment pas eu match et les hommes de Genésio se sont complètement baladés. Après la rencontre, ils ont savouré ce joli succès, tout en se projetant déjà vers la suite. Quant aux Marseillais, ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Pleurer notamment une saison à venir sans la moindre participation européenne.

Houssem Aouar (milieu de terrain de sur Canal+) : "Je pense qu'on a dominé la rencontre de la 1e à la dernière minute. On revient logiquement avec ce résultat. Quand on joue à ce niveau, on obtient des résultats. On est satisfaits. On va essayer d'enchainer jusqu'à la fin. Il faut gagner le match à . Par le passé, on a eu des soucis lors des ces matches-là. Il faut donc montrer qu'on a passé un cap. Il faut rester concentrés. Ce qui nous faisait défaut c'était le jeu, on manquait de simplicité et de fluidité. Aujourd'hui, on en a eues. On revient avec la victoire, et on est très satisfaits".

Bruno Genesio (entraineur de Lyon) : "On aurait pu mener 2-0 à la pause. Le rouge nous a fait du bien. Caen est en forme. Il faudra confirmer la semaine prochaine. On s’est imposé avec la manière ce soir. C’est important ! On devra faire un très bon match la semaine prochaine. On avait décidé de jouer notre jeu comme si on était à domicile. On l’a bien fait. Les joueurs du banc ont fait du bien".

Jean-Michel Aulas en zone mixte sur l’ambiance du soir au Vélodrome : Marseille a une histoire, un public qui par sa passion est le plus grand de et peut être même d’Europe mais qui quelques fois dans la difficulté devient difficile à gérer » #OMOL pic.twitter.com/c3xc4gUTv7 — Goal France (@GoalFrance) 12 mai 2019

Jean-Michel Aulas (président de l'OL) : "Bruno et toute l’équipe ont fait un match formidable. Tony Parker qui était présent à la causerie, était étonné de la qualité. Notre équipe a fait un très grand match. Il ne faut pas se relâcher et l’emporter face à Caen samedi prochain. On va rester les pieds sur terre. On a besoin de nos supporters samedi. On a vu une belle organisation tactique avec un pressing très haut. C’est du grand coaching. J’espère qu’on aura cette 3ème place et que gagnera".

Luiz Gustavo (milieu de terrain de l'OM) : "On n'a pas joué notre meilleur football cette saison. On vit ces moments difficiles ce soir parce qu'on connait la rivalité qu'il y a. Il nous reste 2 matches pour terminer la saison et après on va continuer, on ne peut pas lâcher. On doit continuer à travailler et j'espère qu'on pourra faire beaucoup mieux la saison prochaine. Pour notre objectif, la saison est terminée. On peut le dire, c'est une mauvaise saison pour un club de la dimension de l' . Mais on n'a pas besoin de parler aujourd'hui. On a essayé pendant tout le match de montrer un bon visage, mais on peut dire que ce n'est pas arrivé à tous les matches cette saison. C'est pour ça qu'il nous manque beaucoup de points. C'est un moment de tristesse parce qu'en début de saison on parle pour regarder quels sont les objectifs, on avait des objectifs à aller chercher, donc ça fait mal, pour l'équipe, les joueurs, tout le monde. Maintenant il faut rester le plus tranquille possible et terminer la saison avant de penser au futur"

