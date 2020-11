Aouar et Upamecano avec les Bleuets

Non convoqués par Deschamps pour les matches des A, Houssem Aouar et Dayot Upamecano participeront aux deux prochaines sorties des Espoirs.

Après les avoir convoqués durant les deux derniers regroupements, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Houssem Aouar et Dayot Upamecano pour les trois sorties du mois d’octobre. Le patron tricolore a jugé que d’autres éléments ont été plus performants à leurs postes récemment.

Ce choix profite à la sélection Espoirs, puisque Sylvain Ripoll peut compter sur le duo pour les deux dernières rencontres en éliminatoires de l’Euro Espoirs. Le coach des Bleuets ne s’est pas gêné pour les convoquer, au même titre que Jonathan Ikoné et Mattéo Guendouzi, d’autres éléments ayant déjà connu la joie d’une présence à l’étage supérieur.

Première convocation pour Truffert

A noter, par ailleurs, que l’ancien coach lorientais a fait appel pour la première fois à Adrien Truffert, le jeune et prometteur latéral gauche du . On soulignera aussi les retours conjugués de Jeff Reine-Adélaïde et Andy Pelmard (OGC Nice).

Les Bleuets se mesureront au Liechtenstein, le 12 novembre, puis à la quatre jours plus tard. La qualification pour le tournoi continental est déjà quasi acquise, puisque Jules Koundé et ses coéquipiers devraient dans le pire des cas terminer parmi les meilleurs seconds de poule dans ses éliminatoires.