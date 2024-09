Antony ridiculisé, ça va trop loin

Antony, qui a échoué à Manchester United, a été raillé pour « penser qu'il était un vrai joueur en Eredivisie ».

Le Brésilien de 24 ans a été recruté par l'Ajax en 2022 pour la somme exorbitante de 85 millions de livres sterling (112 millions de dollars), avec l'espoir que sa forme éblouissante en Eredivisie se transposerait parfaitement au football anglais. Cependant, ses performances en Premier League sont bien en deçà des attentes, et les critiques n'ont pas tardé à souligner les différences entre réussir en Eredivisie et prospérer dans l'élite anglaise.

L'expert néerlandais du football Marcel van der Kraan a pesé le pour et le contre de la situation, exprimant sa conviction que Ten Hag ressent probablement la pression des performances décevantes d'Antony, en particulier compte tenu de l'investissement financier important réalisé sur sa recommandation.

Dans une interview avec talkSPORT, Van der Kraan a déclaré : « Erik ten Hag prie pour que cela se produise quand même parce que, sur ses conseils, beaucoup d’argent a été dépensé pour ce joueur. C’est le piège habituel dans lequel tombent les entraîneurs néerlandais lorsqu’ils vont en Angleterre, ils ont vu des joueurs aux Pays-Bas qui ont fait du bon travail.

« Antony est venu du Brésil, a rejoint l’Ajax et au Brésil, il était un grand talent. Il arrive en Eredivisie qui n’est pas du même niveau. Il pensait qu’il était un vrai joueur en Eredivisie. Oui, vous jouez contre des équipes comme Utrecht et Go Ahead Eagles. Vous ne jouez que trois ou quatre gros matchs par saison et oui, il a illuminé le stade à quelques reprises lors des grands matchs, mais ce n’est pas une période constante. Puis il est venu en Angleterre et s’est dit : « Oh, attends, je vais affronter des adversaires vraiment coriaces ».

Antony a marqué sur penalty contre Barnsley en Carabao Cup, mais Van der Kraan estime que cela ne suffit pas à justifier l'énorme dépense du club pour ses services.

"Par le passé, il se battait aussi un peu", a-t-il déclaré. "Il faisait partie de ces enfants des rues du Brésil qui faisaient ça et il a découvert que lorsqu'il rencontre des garçons de Londres, de Manchester ou de Liverpool qui ont grandi dans la rue là-bas, ils sont tout aussi coriaces que lui.

"Si le niveau de jeu d'Antony est descendu jusqu'à la Carabao Cup contre Barnsley, alors ce n'est pas le genre de ligne que vous voulez prendre dans votre carrière lorsque vous déménagez pour autant d'argent."

Antony n'a marqué que trois buts et fourni deux passes décisives lors de la saison 2023-24 après avoir passé plus de 1900 minutes sur le terrain. Cette saison, il n'a joué qu'une minute en Premier League, Ten Hag commençant à remettre en question son attitude à l'entraînement.