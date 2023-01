Antoine Griezmann, la grosse dégringolade

2022 a été une grande année pour un certain nombre d'équipes.

Le Real Madrid a réalisé un fameux triplé, comprenant la Liga et la Ligue des champions, tandis que le Real Betis a remporté la Copa del Rey, ce qui était son premier grand honneur depuis 17 ans.

D'autres ont connu une année difficile, et plusieurs joueurs ont eu des difficultés dans leurs clubs respectifs. Transfermarkt, selon Diario AS, a détaillé le top 25 des joueurs de La Liga qui ont perdu le plus de valeur de transfert au cours des 12 derniers mois, dans lequel quatre joueurs sont à égalité pour la première place.

Les deux joueurs de l'Atletico Madrid Marcos Llorente et Antoine Grizemann, le Barcelonais Memphis Depay et l'attaquant de Séville Youssef En-Nesyri ont tous perdu 25 millions d'euros de leur valeur, celle de Griezmann passant de 50 à 25 millions d'euros, malgré une Coupe du monde fantastique.

Frenkie De Jong a également connu une forte baisse de valeur. Le milieu de terrain de Barcelone, qui a été fortement lié à Manchester United au cours de l'année, a vu son prix chuter de 70 à 50 millions d'euros.

Bien que leur club ait connu une excellente année, le trio du Real Madrid composé de Marco Asensio, Eden Hazard et Ferland figure dans la liste, ayant vu sa valeur diminuer d'au moins 10 millions d'euros.