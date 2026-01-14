Antoine Griezmann, l'offre alléchante

Le joueur de 34 ans a accepté un rôle réduit derrière Julian Alvarez cette saison, et son avenir en 2026 est de nouveau incertain.

Après une période de forme décevante en février et mars 2025, Griezmann a été fortement pressenti pour rejoindre la Major League Soccer. Cependant, en avril, il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027. Il lui reste une saison de contrat cet été, mais personne n'exclut un départ. Plus tôt cette saison, il a été révélé que Charlotte FC, Al-Ahli et Al-Waeda avaient tous formulé des propositions pour Griezmann.

Au Mexique, les Rayados de Monterrey sont devenus le refuge de plusieurs vétérans de qualité de la Liga, dont Sergio Ramos, Sergio Canales et l'ancien milieu de terrain de l'Atlético, Oliver Torres. El Chiringuito rapporte que l'Atlético de Madrid a formulé une offre à Griezmann pour un transfert cet été. Le joueur serait séduit par l'offre et le projet ; il a toujours exprimé le désir de jouer aux États-Unis en fin de carrière, mais le Mexique serait évidemment l'option la plus proche.

Malgré la mise à l'écart de Diego Simeone du onze de départ, Griezmann a retrouvé sa forme ces derniers mois et est devenu un joueur clé. Avant la fin de l'année, aucun joueur n'avait marqué plus de buts en sortant du banc que Griezmann, et cette semaine, il était titulaire et a inscrit le but de la victoire en huitièmes de finale de la Coupe du Roi face au Deportivo La Corogne.

À ce jour, il compte 10 buts et une passe décisive en 28 apparitions, soit une contribution à un but toutes les 107 minutes en moyenne. Si Griezmann décide de partir, l'Atlético ne devrait pas s'y opposer, mais devra compenser son impact.