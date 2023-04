Antoine Griezmann dévoile son plus grand secret

L'attaquant de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, s'est confié sur sa motivation familiale pour 2023.

L'international français a joué un rôle clé dans le parcours des Bleus jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2022 et il a poursuivi sur sa lancée en 2023.

Depuis son retour du Qatar, Griezmann a délivré cinq passes décisives en Liga et inscrit quatre buts en championnat, alors que l'Atlético tente de se rapprocher d'une place qualificative pour la Ligue des champions.

Grâce à ces performances, l'ancien Barcelonais s'est hissé à la quatrième place du classement des buteurs de l'histoire du club, avec 151 réalisations.

Griezmann en forme

La légende du club, Luis Aragones, reste le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, avec 172 réalisations, mais Griezmann se rapproche de son score, s'il continue sur sa lancée.

Interrogé sur l'amélioration de ses chiffres ces derniers mois, Griezmann, 32 ans, a déclaré que son fils avait été une source de motivation importante.

"Est-ce que je préfère marquer ou faire des passes décisives ? En ce moment, je préfère marquer parce que mon fils veut voir son père marquer des buts", rapporte Mundo Deportivo.

"Mais d'un point de vue personnel et professionnel, je préfère être passeur décisif, parce que c'est plus difficile et que ça me rend heureux.

"Je veux battre le record de buts (à l'Atleti). C'est un défi très important pour moi".

En 2022/23, Griezmann devrait se hisser à la troisième place du classement des buteurs de l'Atlético, devant Francisco Campos (153) et Adrian Escudero (168), un objectif réaliste pour la saison prochaine.