Antoine Griezmann a passé de bons moments au Barça

A quelques heures de rejouer sur la pelouse du Camp Nou avec l'Atlético Madrid, l'attaquant français est revenu sur son passage à Barcelone.

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann défie le Barça sur ses terres, ce dimanche, pour le choc du week-end en Liga.

"J'ai apprécié la deuxième année à Barcelone"

Un match qui marque également le retour du vice-champion du monde tricolore au Camp Nou, un stade et des couleurs sous lesquelles il a passé deux saisons globalement compliquées. Mais dont il garde également de bons moments, comme il l'a confié dans un entretien pour DAZN.

"La première année a été compliquée, j'étais remplaçant, je ne jouais pas, j'étais dans un autre système, à un autre poste. J'ai dû m'habituer à tout ça", a confié celui qui n'était alors pas toujours titulaire aux côtés de Lionel Messi.

Une situation qui s'est légèrement améliorée lors de sa deuxième saison : "J'ai aimé ma deuxième année, je l'ai appréciée", a-t-il affirmé.

Une deuxième année à l'issue de laquelle il a retrouvé l'Atlético et Diego Simeone, comme au bon vieux temps. Une association qui fonctionne à plein en 2023, où les Colchoneros se baladent, au point de regretter une première partie de saison ratée. Sans laquelle ce choc de dimanche aurait pu être décisif pour le titre ?

Nous pouvons nous poser la question, car nous sommes à un très haut niveau, nous gagnons tous les matches. On y réfléchit et on se dit que ça pourrait être le cas, n'est-ce pas? Mais c'est le football", concède encore Grizou.

"Maintenant, nous sommes sur une autre lancée et nous devons profiter de ce que nous avons. Nous avons un très beau match devant nous, nous allons essayer d'aller là-bas et de gagner, de prendre les trois points."