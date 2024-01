Anthony Martial, ça va très mal

Anthony Martial manquera les 10 prochaines semaines pour Manchester United après avoir été opéré de l'aine

C'est de mal en pis pour Anthony Martial. L'ancien Monégasque, très peu utilisé cette saison par Erik Ten Hag et qui serait pris en grippe par le coach néerlandais à Manchester United, manquera les 10 prochaines semaines avec Manchester United après avoir été opéré de l'aine.

Blessure longue durée pour Martial

L'attaquant français n'a pas joué avec United depuis la défaite 3-0 contre Bournemouth le 9 décembre et est maintenant prêt pour une période encore plus longue sur la touche après avoir subi une intervention chirurgicale. Martial a connu une longue et décevante série de blessures depuis qu'il a rejoint les Red Devils en provenance de Monaco en 2015.

Le Français est en fin de contrat à Old Trafford à la fin de la saison et on s'attend à ce qu'il parte sur un transfert libre, car on ne lui a pas proposé de nouveau bail. United serait prêt à écouter les offres pour Martial au cours de la fenêtre actuelle, car le fait de se débarrasser de son salaire de 250 000 £ par semaine lui donnerait une plus grande marge de manœuvre pour recruter des joueurs tout en respectant les règles de dépenses de la Premier League.