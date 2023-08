Ansu Fati, la décision définitive

Le FC Barcelone envisage de procéder à d'autres ventes avant la fin de la période de transfert estivale.

Après avoir vendu Franck Kessie et Ousmane Dembele la semaine dernière, respectivement à Al Ahli et au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone envisage de procéder à d'autres ventes avant la fin de la période de transfert estivale.

Ansu Fati est l'un des joueurs que le FC Barcelone cherche à vendre, même si le joueur lui-même hésite à partir. Cependant, le joueur de 20 ans est prêt à partir s'il ne fait pas partie des plans de Xavi Hernandez pour cette saison, et plusieurs clubs seraient intéressés par son recrutement.

Si un contrat permanent semble le plus probable à ce stade, Sport rapporte que le FC Barcelone est également disposé à laisser partir Fati en prêt pour la saison 2023-24. Cela lui permettrait d'obtenir un temps de jeu régulier, tout en restant sur les tablettes du club catalan.

Le FC Barcelone est également susceptible d'exiger une indemnité de prêt considérable si des clubs se montrent intéressés par cette solution, afin d'améliorer quelque peu sa situation financière.

Étant donné que Xavi devrait privilégier Raphinha, Ez Abde et Lamine Yamal cette saison, un prêt pour Fati pourrait être une très bonne idée. Il a indéniablement des capacités et un potentiel, et il devrait jouer semaine après semaine pour débloquer la situation, ce qui ne risque pas d'arriver à Barcelone.