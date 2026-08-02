Annulation du match amical entre le Barça et Preston North End en Angleterre

Le match de Barcelone face à Preston North End, prévu demain lundi dans le cadre de la préparation du club catalan pour la nouvelle saison, a été annulé, mettant ainsi un terme au programme de rencontres du club en Angleterre durant l'actuelle période de préparation.

Selon le journal espagnol « Sport », l'annulation du match est due au fait que le club anglais ne disposait pas d'un nombre suffisant de joueurs de l'équipe première disponibles. Il a alors proposé de disputer la rencontre avec une équipe des moins de 21 ans, ce que Barcelone a refusé, préférant tenir une séance d'entraînement normale et, par conséquent, annuler le match.

Parmi les facteurs ayant également pesé sur la décision de Preston North End figurait un match de Coupe face à Huddersfield Town la semaine prochaine, ce qui l'a poussé à ne pas vouloir prendre le moindre risque avec l'un de ses joueurs.

Ce match représentait la troisième confrontation de Barcelone durant la période de préparation, après avoir disputé deux rencontres face à l'Europa et Birmingham.

La rencontre devait débuter dans la matinée du lundi 3 août au stade de St George's Park, dans la ville de Birmingham.

Le Barça se contentera de tenir une séance d'entraînement au lieu de disputer le match, l'idée du club étant d'avancer la date du retour à Barcelone en prenant un vol plus tôt que prévu, en raison de ces circonstances.

L'équipe de Hansi Flick se concentre désormais sur la poursuite de la préparation de la saison prochaine, la prochaine échéance étant le tournoi triangulaire qui se tiendra le 8 août face à l'Udinese et à Nottingham Forest, Barcelone devant disputer 45 minutes face à chaque équipe.