Annonce officielle du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale italienne

La Fédération italienne de football a officialisé ce vendredi la nomination de Silvio Baldini, jusqu’alors sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 21 ans, au poste d’entraîneur de l’équipe nationale senior, en remplacement de Gennaro Gattuso.

Gattuso a quitté son poste après l’élimination des Azzurri lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué, la Fédération a précisé que Baldini dirigera l’équipe d’Italie lors des matchs amicaux contre la Grèce et le Luxembourg en juin prochain.

L’Italie a remporté 8 des 9 confrontations face au Luxembourg, le seul match nul (1-1) datant d’un amical le 4 juin 2014.

Face à la Grèce, la Nazionale affiche un bilan de sept victoires, trois nuls et une défaite en onze confrontations.

La dernière rencontre entre les deux sélections remonte au 12 octobre 2019, au Stadio Olimpico, devant 56 000 spectateurs ; l’Italie s’était alors imposée 2-0 grâce à des buts de Jorginho et Bernardeschi.

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