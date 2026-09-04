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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Annonce imminente : Benzema entame le compte à rebours pour trancher sur son avenir

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Arabie saoudite
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Karim Benzema annoncera son avenir très prochainement

Le flou entoure l'avenir de l'attaquant français Karim Benzema, après la résiliation à l'amiable de son contrat avec le club saoudien d'Al-Hilal.

Le site Foot Mercato a rapporté que la future destination de Benzema devrait se préciser très prochainement.

Le journaliste réputé Bertrand Latour a déclaré, lors de son intervention dans l'émission Late Football Club, que Benzema mettrait fin au flou entourant l'avenir de sa carrière dans un délai très court.

Âgé de 38 ans, Benzema, lauréat du Ballon d'Or 2022, est désormais un joueur libre en droit de signer avec le club de son choix.

Bertrand Latour a insisté : « Nous connaîtrons l'avenir de Karim Benzema très prochainement. »

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Une annonce rapide est donc attendue au sujet du joueur, qui semble « ne pas avoir encore tranché sur une éventuelle retraite du football ».

L'aventure de Benzema avec Al-Hilal n'aura finalement duré qu'une demi-saison. Le club l'avait recruté en provenance d'Al-Ittihad Jeddah lors du dernier mercato hivernal, et l'ancien attaquant du Real Madrid a réussi à inscrire 9 buts et délivrer deux passes décisives en 10 matchs de Saudi Pro League sous le maillot du leader.

Pour l'heure, un retour en Europe, et plus précisément dans son club formateur de l'Olympique Lyonnais, semble exclu, mais plusieurs options s'offrent encore à lui.

Benzema pourrait décider de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, ou choisir de tenter l'expérience du championnat américain.

Devenu joueur libre, l'attaquant français devra trancher rapidement sur la destination qui pourrait représenter le dernier grand défi de sa carrière professionnelle. 

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