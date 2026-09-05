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Siep Engelen

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Anis Hadj Moussa, furieux, se sent trahi par Feyenoord

Mercato
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A. Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa est profondément déçu que Feyenoord ne coopère pas à son transfert vers Al-Ittihad Club. C’est ce qui ressort des informations de De Telegraaf. Il avait en effet été convenu plus tôt que l’ailier pourrait effectuer un transfert cet été. 

Cet accord avait été conclu après que son départ vers Benfica n’avait pas abouti l’an dernier. Feyenoord lui avait alors demandé de rester encore une année. C’est ce qu’a fait Hadj Moussa, à condition de pouvoir relever un nouveau défi cet été. 

Son contrat à Feyenoord a également été renégocié et prolongé. Il y a ainsi déjà sensiblement gagné sur le plan financier et est devenu l’un des trois capitaines, ce qui a fait qu’il ne voyait pas d’inconvénient à rester encore une saison en Eredivisie. 

Le moment était désormais venu, pour Hadj Moussa, de partir. Une offre gigantesque, désormais estimée à environ 40 millions d’euros, est arrivée d’Arabie saoudite, mais le directeur technique Dévy Rigaux ne veut pas laisser partir Hadj Moussa. 

Ces accords n’ont en effet pas été conclus avec Rigaux, qui n’a commencé sa mission à Feyenoord qu’au début de cet été. « La nouvelle direction, composée du directeur général Robert Eenhoorn et de Devy Rigaux, n’accorde manifestement aucune importance aux engagements pris précédemment envers Hadj Moussa », écrit De Telegraaf

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Il est très incertain que toutes les parties parviennent encore à un accord. Le mercato ferme ses portes dimanche soir en Arabie saoudite, ce qui fait que le temps commence à presser. Selon Fabrizio Romano, des efforts intenses sont toujours en cours pour parvenir à un accord, mais celui-ci n’a pour l’instant pas encore été trouvé. 

Samedi, Feyenoord a tout de même réussi à s’imposer face à NEC sans Hadj Moussa, laissé hors du groupe pour le match après être arrivé en retard à deux reprises. À De Goffert, le score a été de 1-3, notamment grâce au débutant Jerayno Schaken (17 ans), entré en jeu.

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