Angola - Namibie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Auteur d’un 1er tour quasi parfait, l’Angola va chercher à poursuivre sur sa lancée face à la Namibie.

Est-ce le grand retour des Palencas Negras au-devant de la scène continentale ? Il va falloir attendre encore un peu de temps pour le décréter, mais sur ce que cette sélection d’Angola a montré durant le premier tour de cette CAN 2023 il est permis de croire qu’il y a une vraie renaissance. Ça sera cependant à confirmer ce samedi contre la Namibie.

L’Angola veut enchainer

Avec 7 points pris lors de la phase de poules, les Angolais ont affiché leurs ambitions lors de cette épreuve. Même contre les Burkinabés, et alors qu’ils étaient déjà qualifiés, ils ont fait preuve de sérieux et ont assuré un succès convaincant.

Une nouvelle compétition commence et ayant fini premier de sa poule, l’Angola hérite du statut de favori. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut également mettre une pression sur cette sélection à laquelle elle n’était plus habituée. Gelson Dala et ses coéquipiers sont donc attendus au tournant.

Côté namibien, on aborde ce match comme un bonus. Jusque-là, cette sélection n’avait jamais atteint une phase à élimination directe de la CAN. Elle a rempli son objectif et tout accomplissement supplémentaire serait un vrai bonus. C’est le meilleur contexte pour créer la sensation. De plus, les Namibiens ont prouvé face à la Tunisie que sur un match ils peuvent battre une équipe qui leur est supérieure sur le papier.

Horaire et lieu de match

Angola - Namibie

8es de finale CAN 2023

Lieu : Stade De la Paix, Bouaké

A 18h française

Les compos probables du match Angola - Namibie

Angola : Neblu; Afonso, Gasper, Quinito, Carneiro; Fredy, Show; Gilberto, Zini, Dala; Mabululu

Namibie : Kazapua; Kamberipa, Amutenya, Haukonho, Hanamub; Petrus; Muzeu, Tijiueza, Katua, Hotto; Shalulile

Sur quelle chaîne suivre le match Nigéria - Cameroun ?

La rencontre entre l’Angola et la Namibie sera à suivre ce samedi 27 janvier 2024 à partir de 18h sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou sur My Canal.