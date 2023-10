Angleterre : La légende Bobby Charlton meurt à 86 ans

L'Angleterre et le monde du football sont en deuil, suite au décès de Sir Bobby Charlton, légende du football anglais, à l'âge de 86 ans.

Ancien milieu offensif de Manchester United et champion du monde en 1966 avec l'Angleterre, Charlton laisse derrière lui un héritage exceptionnel et une carrière remarquable.

Bobby Charlton, une carrière légendaire

Bobby Charlton, est décédé aux premières heures du samedi matin, marquant la fin d'une vie consacrée au football. Il est incontestablement l'une des figures emblématiques de ce sport, ayant joué un rôle déterminant dans le sacre de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1966, le seul triomphe mondial de l'équipe nationale à ce jour.

Au cours de sa carrière, Bobby Charlton a disputé 106 sélections pour son pays, inscrivant 49 buts, devenant ainsi l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire de l'Angleterre. Il était également l'un des rescapés du tragique crash aérien de Munich en 1958, qui avait coûté la vie à huit de ses coéquipiers de Manchester United. Cette épreuve a forgé sa détermination et son attachement au club.

Charlton est également indissociable de Manchester United, le club où il a été formé et qu'il a servi avec distinction pendant 17 saisons. Il a contribué à l'obtention de trois titres de champion (1957, 1965, 1967), d'une Coupe d'Europe des clubs champions en 1968, et d'une Coupe d'Angleterre en 1963. Son impact sur le club est indéniable, et il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de Manchester United.

Le milieu offensif légendaire était reconnu pour ses frappes redoutables et son jeu élégant. En 1966, il a remporté le Ballon d'Or, consacrant sa suprématie dans le monde du football. Bobby Charlton est devenu un symbole de l'élégance et de l'esprit sportif, gagnant le respect et l'admiration de fans du monde entier.

L a fin d'une époque

La disparition de Charlton marque la fin d'une époque dans le football anglais. Sa carrière illustre le dévouement, la persévérance et l'excellence, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du sport. Le monde du football et ses innombrables fans pleurent la perte de cette icône, mais son héritage perdurera à jamais.

En ces moments de tristesse, la famille de Bobby Charlton a déclaré : « Bobby Charlton est décédé paisiblement aux petites heures du samedi matin. » C'est une étoile qui s'est éteinte, mais dont la lumière continuera de briller dans le firmament du football. Sir Bobby Charlton restera à jamais dans nos cœurs et dans l'histoire du sport.