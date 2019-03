Angleterre, Gareth Southgate encense Raheem Sterling

L'attaquant de Manchester City a inscrit le premier triplé de sa carrière avec les Three Lions face à la République Tchèque.

Raheem Sterling a régné en maître sur Wembley ce vendredi soir. L' s'est baladé pour son premier match de qualification pour l' face à la grâce à Harry Kane mais surtout à l'attaquant de , auteur de son premier triplé en sélection nationale. Efficace, l'ancien ailier de a démontré une fois de plus qu'il a changé de dimension cette saison en étant beaucoup plus décisif devant le but.

Après la rencontre, Gareth Southgate a encensé Raheem Sterling dont le rôle et la performance l'ont pleinement satisfait : "Je mets Raheem Sterling dans le groupe de leader que nous avons, il montre ces signes. Il est un modèle pour les jeunes joueurs qui arrivent; il est vraiment concentré sur son entraînement et sa préparation et je pense qu'il a apprécié cette responsabilité supplémentaire. Ce fut une soirée vraiment spéciale pour lui".

Sterling : "Le triplé, c'est un bonus"

"Il a fait ce que j'ai vu toute la semaine de Raheem Sterling, donc ça ne m'a pas surpris. Il est dans un moment vraiment confiant sur et hors du terrain. Il est tellement mature et à l'aise en lui-même. Je suis tellement heureux qu'il ait eu l'ovation de la foule parce que nous ne pouvons pas nous cacher le fait qu'il a eu des moments difficiles avec l'Angleterre. Il a bouclé cette boucle", a ajouté le sélectionneur des Three Lions.

Gareth Southgate trouve l'attaquant de Manchester City beaucoup plus instinctif et insouciant devant le but ce qui lui permet de gagner en efficacité et en précision : "Ses finitions ce soir sont celles qu'il a faites sans trop y penser. On pouvait presque voir le processus de pensée dans le passé, mais maintenant il a faim de ces buts, il a ajouté cette motivation à son jeu et j'ai trouvé qu'il était dévastateur aujourd'hui".



Raheem Sterling était également heureux après le match : "Je me suis dit en entrant dans cette campagne qu'il s'agissait de reproduire la forme que j'ai en club. J'avais toute confiance en moi. J'ai continué à travailler et j'ai continué à être positif. Je savais que les bons moments allaient arriver, et je savais que je devais continuer comme ça. Je suis juste heureux de pouvoir être plus confiant avec ce maillot, porter ce maillot avec fierté et sans crainte. Le coup du chapeau était un bonus pour moi".