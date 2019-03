L'hommage de Sterling à un jeune garçon mort d'un cancer

Après son second but contre la Tchéquie, Raheem Sterling a affiché un maillot sur lequel il rendait hommage à un jeune écolier décédé.

Raheem Sterling n'est pas qu'un grand joueur. C'est aussi un grande personne. Ceux qui ne le savaient pas ont pu le découvrir lors du match de l'Angleterre contre la République Tchèque en éliminatoires de l'Euro. Durant cette partie, l'ailier de s'est rendu auteur de trois buts. Et sur l'une de ses réalisations, il s'est rendu auteur d'un geste des plus admirables.

Après avoir marqué son second but, Sterling a relevé sa tunique pour montrer la photo d'un jeune garçon de , nommé Damary Dawkins décédé dernièrement des suites d'une leucémie. À seulement 13 ans, et après avoir bataillé avec la maladie pendant cinq ans et en subissant notamment une greffe de celles souches, il a rendu l'âme au début de l'année.

"Je devais donner de quoi sourire à sa famille"

A côté de la photo commémorative, il a fait imprimer un message "que ton ton âme se reposer en paix". Après le match, questionné sur cette initiative, le milieu offensif des champions d' a indiqué : "C’était un enfant que j’essayais d’aider. Nous pensions avoir trouvé un donneur. Malheureusement, cela ne concordait pas et il est décédé malheureusement. Alors j'ai pensé que je devais faire quelque chose pour la famille, leur donner de quoi sourire."

Avant le drame, Sterling avait lui-même œuvré pour trouver des donateurs au malade. Et il s'était associé avec le club de Palace et son ancien sélectionneur Roy Hodgson pour entrer en contact avec des organisations caritatives pouvant venir en aide aux personnes atteintes d'un cancer.

À noter que le triplé inscrit par Sterling est son premier réussi avec sa sélection. Et il intervient quelques jours à peine après qu'il ait réussi le même accomplissement en lors du match City- .