Angleterre - Gareth Southgate demande la vaccination pour les joueurs

Par rapport à leur niveau d'exposition, le sélectionneur de l'Angleterre estime que les footballeurs professionnels devraient être prioritaires.

Déjà plus d'une année que notre monde a changé de visage, miné par une terrible pandémie. Crise sanitaire oblige, aucun secteur n'a été épargné. Le football ne fait pas exception à la règle. Pour pouvoir exercer leur profession en toute sécurité, les footballeurs sont très régulièrement testés par leurs clubs et leurs sélections.

Alors, jusqu'à quand ? Si la pandémie est toujours bien présente, les avancées scientifiques devraient permettre de, peu à peu, retrouver certaines de nos libertés. En Angleterre par exemple, plus de la moitié des adultes a reçu leur première dose de vaccin. Principalement les personnes vulnérables, les professions vitales pour la nation et les personnes âgées. Quid des footballeurs professionnels ? Selon Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, ils devraient eux aussi pouvoir être vaccinés.

"Nous nous approchons du point où cela pourrait être acceptable"

"Notre programme de vaccination a été incroyable... presque toutes les personnes vulnérables ont reçu leur premier vaccin. Il aurait été acceptable que des sportifs professionnels figurent maintenant sur la liste", a ainsi expliqué le technicien britannique en conférence de presse, avant de se justifier.

"Nous leur demandons de continuer à jouer, ils doivent se mettre en quarantaine lorsqu'ils reviennent de certains endroits, ils doivent prendre des risques en retournant dans leur famille et beaucoup d'entre eux ont attrapé le virus parce qu'ils ont travaillé. Je n'ai pas dit qu'ils auraient dû passer avant les professions vitales et les enseignants, mais nous nous approchons du point où cela pourrait être acceptable", a ensuite demandé Gareth Southgate, soucieux de préparer l'Euro dans les meilleures conditions.

Pour rappel, l'Angleterre, qui accueillera notamment la finale de l'Euro 2021 cet été, affrontera Saint-Marin le 25 mars prochain pour son premier match de qualification pour la Coupe du monde 2022, puis l'Albanie (28 mars) et la Pologne (31 mars). Des matches qui devront permettre de situer le niveau actuel des Three Lions.