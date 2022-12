Angleterre-France : Les joueurs des Three Lions jugent le niveau des Bleus avant le quart de finale de la Coupe du monde 2022

Avant d'affronter la France, plusieurs joueurs ainsi que le sélectionneur de l'Angleterre ont évoqué le niveau des Bleus.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Pologne sur le score de 3 buts à 1. Les Bleus affronteront en quart de finale, le samedi 10 décembre à 20h00, l'équipe d'Angleterre (qui a éliminé le Sénégal 3-0).

Après leur succès contre les Sénégalais, plusieurs joueurs des Three Lions, ainsi que leur sélectionneur, ont été interrogés sur leur futur adversaire en quart de finale et voici ce qu'ils pensent des Bleus.

« Il faut affronter les meilleurs et la France en fait partie »

« On a réussi à regarder une partie du match (France-Pologne) dans le car, sur le chemin du stade. C'était un long trajet. On sait à quelle équipe on va faire face. Cela va être une soirée très intéressante », a confié Luke Shaw, le latéral gauche de l'Angleterre.

« On va affronter les tenants du titre et on sait que ce sera dur, mais il faut affronter les meilleurs et la France en fait partie », a expliqué de son côté Harry Kane, qui a débloqué son compteur buts face au Sénégal.

« Il y a du talent à tous les postes »

Declan Rice, le milieu de terrain de West Ham, a été plus bavard que ses deux coéquipiers et pense déjà à un plan anti-Mbappé : « C'est un super joueur, mais il faudra avant tout défendre ensemble. On aura deux très bonnes équipes, deux groupes très forts, et il y aura beaucoup de respect Ils étaient attendus à ce niveau et on connaît leurs talents, mais ils connaissent aussi les nôtres. Je ne pense pas qu'on ait le crédit qu'on mérite après nos performances, on a contrôlé tous nos matches. C'est le genre de match qu'on rêve de jouer, et le monde va nous observer. »

Le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, pense qu'il ne faudra pas seulement se méfier de Kylian Mbappé : « Ce sera notre plus grand test. C'est le tenant du titre, avec un nombre incroyable de talents individuels. Ce sera un match formidable à préparer, un défi. Mbappé est un joueur de classe mondiale mais il y a aussi Griezmann qui compte plus de 100 sélections (113), et il est aussi phénoménal. Nous connaissons très bien Giroud et ils ont des jeunes milieux qui font des prouesses. Si on étudie la France de près, il y a du talent à tous les postes. »