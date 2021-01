Angers-PSG (0-1) : agacé et maladroit, Mbappé reste en dedans

Titulaire encore une fois malgré sa méforme évidente, Kylian Mbappé n'a pas rassuré ce vendredi à Angers (0-1). L'attaquant parisien ne marque plus.

Kylian Mbappé est dans le dur. En manque de confiance et de réussite ces derniers matches, l'attaquant du PSG était pourtant titulaire pour la quatrième fois de suite depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, ce vendredi à Angers (0-1), dans le cadre de la 20e journée de . Mais le natif de Bondy a encore réalisé une prestation médiocre. Resté 80 minutes sur le terrain, avant d'être remplacé par Pablo Sarabia, il a éprouvé de grandes difficultés à faire des différences. Comme face à Marseille mercredi, le n°7 parisien a traversé le match sans éclat, montrant un agacement évident et surtout inquiétant lors de cette rencontre.

S'il reste le meilleur buteur de avec 12 réalisations (autant que le Rémois Boulaye Dia), Mbappé est en panne sèche actuellement. Quelque chose ne va pas, et son match face aux Angevins ne va pas rassurer les observateurs.

L'article continue ci-dessous

Il gagnerait à simplifier son jeu

L'international français (39 sélections, 16 buts) a terminé la rencontre avec trois tirs. Il n'a cadré qu'une seule fois. Son état d'esprit n'a pas non plus été à la hauteur du grand joueur qu'il aspire à devenir. Il n'a pas réussi à canaliser sa frustration, à l'image de sa sortie boudeuse (80e). Il s'en est aussi pris à certains de ses partenaires comme Florenzi qu'il a ouvertement critiqué sur une de ses passes ratées en début de deuxième période. Sur cette action, Mbappé semblait reprocher à l'Italien son déplacement dans le couloir droit. Mais en réalité, c'est bien lui qui avait mal exécuté sa passe directement interceptée par l'adversaire.

Depuis la reprise, Mbappé n'arrive pas à retrouver son meilleur football, et c'est un euphémisme. Aligné sur l'aile gauche ou droite par Pochettino jusqu'ici, l'ancien Monégasque n'arrive plus à faire parler l'explosivité qui faisait sa force sur les premiers mètres. On ne le voit presque plus faire la différence par sa vitesse ou ses dribbles. Et quand l'occasion lui est donnée de marquer des buts, il fait preuve de maladresse.

On a pu faire ce constat en seconde mi-temps lorsqu'il s'est retrouvé face à Bernardoni, bien lancé par Neymar. Mbappé a vu sa frappe croisée du gauche être repoussée par le portier du SCO (55e). Un énième coup d'épée dans l'eau pour un joueur qui gagnerait à simplifier son jeu. Car aujourd'hui, le constat est clair : Kylian Mbappé a la tête dans le sac. Son impact au sein du collectif n'est plus le même. D'ailleurs, ses coéquipiers le cherchent de moins en moins. Ce vendredi, il n'a touché que 38 ballons, Angel Di Maria 62 et Neymar 71. Il est clair que nous avons perdu le Mbappé des grands jours. Il serait bon de le retrouver le plus vite possible.