Andres Iniesta le concède, Pedri a déjà tout pour lui

Pedri a impressionné tout son monde durant l'Euro 2020. Même le grand Andres Iniesta, à qui il est régulièrement comparé en Espagne.

Les suiveurs du football espagnol le savaient déjà, la leçon est désormais connue par le plus grand nombre. En Espagne, le prochain crack porte un nom : Pedri. À 18 ans, le milieu de terrain du FC Barcelone a déjà tout d'un grand. Après avoir impressionné en Liga ces derniers mois, il s'est montré à la hauteur lors de l'Euro 2020.



Italie-Angleterre - Bonucci, le papy buteur de la finale de l'Euro

S'il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive, Pedri a été parfait dans son registre : technique, altruiste, généreux et intelligent. Bref, les qualités idoines pour un milieu de terrain espagnol, qui rappellent forcément celles d'un certain André Iniesta, lui aussi passé par le Barça et la Roja. D'ailleurs, les comparaisons abondent.

L'article continue ci-dessous

"Il a toutes les qualités, même s'il n'a que 18 ans"

Après la défaite de l'Espagne face à l'Italie dans le dernier carré, c'est Luis Enrique lui-même qui s'y était essayé. "Avez-vous vu le tournoi qu'a réalisé Pedri ? Je n'ai jamais vu un enfant de 18 ans jouer comme j'ai vu Pedri jouer dans ce tournoi, même pas Andres Iniesta. C'est fou", s'était ainsi emporté le sélectionneur de la Roja, fan.

Mais cet engouement ne pourrait-il pas être contre-productif pour le jeune milieu de terrain ? C'est visiblement la position d'Andres Iniesta, actuellement joueur au Vissel Kobe. Ce dernier a lui aussi encensé Pedri, mais s'est évertué à tempérer l'engouement qui l'entoure actuellement, dans le but de le protéger.

"Je vois qu'il aime jouer, qu'il est facile pour lui de faire les choses, qu'il rend tout facile et qu'il est généreux dans l'effort. Il a toutes les qualités, même s'il n'a que 18 ans. Il faut continuer à apprendre, à grandir. Il est dans un club et dans une sélection qui vont lui permettre de progresser", a ainsi lâché Andres Iniesta lors d'un live Twitch, et dans des propos relayés par Sport. En progressant ainsi, Pedri a toutes les qualités pour être le successeur de l'ancienne star du Barça. Mais le football est imprévisible...