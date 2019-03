Stéphan, Ben Arfa...Les réactions après Rennes-Arsenal (3-1)

Un Rennes séduisant a pris le dessus sur Arsenal en 8es de finale aller de la Ligue Europa. Découvrez les principales réactions d'après-match.

Au lendemain de l'élimination du PSG en Ligue des Champions, le Stade Rennais a redonné le sourire au football français en sortant victorieux de son duel contre Arsenal en 8es de finale de la C3. Avec un remarquable état d'esprit et poussés par un magnifique public, les Bretons ont réussi à se remettre d'un début de match manqué pour ensuite aller chercher un brillant succès. Au coup de sifflet final, les joueurs et leur entraineur ont fait part de leur bonheur, tout en insistant sur le devoir qu'il y a d'achever le travail au match retour.

Benjamin André (milieu de Rennes sur RMC Story) : "Forcément on est très heureux je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, on leur a mis la pression . Ils ont la qualité donc ça a été un match difficile. On a montré de l'enthousiasme, comme depuis le début. Il va falloir essayer d'aller là-bas pour faire le meilleur match possible. On sait que pour se qualifier il faudra faire un grand match là-bas. On a la qualité individuelle, on le savait. On montre que collectivement on est forts, on a le réalisme. Il faut jouer sur cette liesse qui nous porte".

.@AHunou : "Arsenal reste un grand. Ils sont encore favoris, là-bas ce sera très compliqué" #SRFCArsenal pic.twitter.com/mjYwICkv6c — Goal France (@GoalFrance) 7 mars 2019

Adrien Hunot (attaquant de Rennes) : "Je pense que ça a été une belle fierté pour tout le monde. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il va falloir vite se remobiliser et il y a un match qui arrive dès dimanche. On veut franchir des étapes et ça passe par ce genre de matches. On a les moyens de se qualifier, mais ce n'est pas encore fait. On s'attend à un match très compliqué demain. Il faut faire preuve d'humilité. Il ne faut pas s'enflammer. Favori je ne sais pas ? Arsenal reste favori pour moi. Surtout là-bas, ça va être très compliqué. Mais on va se donner les moyens d'aller de l'avant. Il faudra faire ce qui a été bien réalisé lors de ce match. Ils ont été réduits à dix et ça nous a facilité la tâche. Il faudra s'attendre à un tout autre match là-bas. L'ambiance ? Je n'en ai jamais vu d'aussi belles ici. L'Europe ça attire les gens et nous on en profite".

Du très bon Ben Arfa en zone mixte : 'J'ai retrouvé le même @UnaiEmery_ toujours très excité sur le banc. Je regardais de temps en temps et ça me faisait rire' #SRFCArsenal pic.twitter.com/iPdHSUnAWP — Goal France (@GoalFrance) 7 mars 2019

Hatem Ben Arfa (milieu du Stade Rennais) : "Ca a été un match très intense, comme tous les matches européens en phase finale. On a eu la chance d'avoir une belle ambiance et les supporters qui nous ont bien encouragés du début à la fin. Avec notre état d'esprit conquérant, on a réussi à les mettre en difficulté. Arsenal ont été à dix, mais c'est aussi parce qu'on les a poussés et qu'ils ont craqué. La victoire est méritée. Aujourd'hui, on est bien partis pour la qualification et il faudra aller là-bas avec l'objectif de gagner. Avant le match, on n'était pas favoris. Maintenant, on l'est (...) Moi, je pensais vraiment qu'on allait gagner sur un bon score. Je l'avais pronostiqué (...) Une motivation particulière contre Emery ? Non, la motivation était de faire un match solide, gagner et prendre une option sur la qualification. Mais j'ai vu Emery tendu sur le banc et ça m'a fait un peu rire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas changé (...) L'histoire est en train de s'écrire dans toute la ville. C'est incroyable et c'est vraiment une terre de foot. Aujourd'hui, ça nous met les frissons".

Julien Stéphan (entraineur de Rennes) : "On est fiers d'avoir rendu les gens heureux. Je pense que les personnes présentes ici ont pris du plaisir. On est doublement heureux. Ce qu'ont fait les joueurs aujourd'hui, c'est fort. Mais on n'a pas vraiment le temps de savourer parce qu'il y a le match contre Caen à préparer maintenant. Il va fallu être fort sur le plan mental pour surmonter le premier quart d'heure. C'est la victoire de tout un groupe parce qu'on avait M'Baye et Hamari de suspendus. Je retiens aussi qu'il y a encore trois buts marqués. On est généreux sur le plan offensif, on veut mette à mal l'adversaire et c'est un grand point positif de la soirée. L'ambiance de ce soir etait vraiment spéciale. Elle nous a galvanisés et nous a vraiment servis.

Tomas Koubek (gardien de Rennes) : "Non, on n'est pas favoris pour le retour. On respecte toujours Arsenal. On a fait une belle prestation, 3-1 c'est bien mais ce n'est pas suffisant. C'était important de mettre le 3e. Ce soir, c'était incroyable. On n'était pas tout de suite dans le match, mais on a tout donné et on espère le fait au retour. Les soirées européennes à Rennes ? Je pense que tout le monde a profité. Nous, on est restés concentrés. Il faut continuer. Les supporters sont contents et fiers. Ca nous a donné beaucoup d'énergie. C'était la meilleure ambiance que j'ai vue ici. On a changé de visage. Personnellement, je travaille tout le temps. Les erreurs, c'est le lot de tous les gardiens. Mais il faut rester debout. Je suis content de l'arrêt que j'ai fais à 0-1. Je suis content".

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Roazhon Park