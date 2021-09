Ander Herrera : "Neymar et Mbappé... quand j'entends certaines nouvelles cela m'amuse"

A l'instar de son entraineur, le milieu espagnol du PSG a démenti tout conflit entre ses deux prestigieux coéquipiers, Kylian Mbappé et Neymar.

Manchester City, c'est le 1er gros test de la saison pour le PSG ?

Chaque match qu'on joue c'est un test pour nous. Toutes les équipes quand elles jouent contre nous, c'est le match de la saison. On doit accepter ça. On joue demain dans une équipe très forte, dans une compétition dont tout le monde rêve, y compris les supporters. On a un test chaque semaine. C'est encore le début de saison, ce match n'est pas décisif, il faut jouer avec un bon état d'esprit pour gagner. C'est un test comme le match contre Lyon, Metz ou Montpellier.



Manchester City est-il la référence et l'équipe qui peut gagner la compétition ? Et ce qu'il se fait de mieux en terme de jeu ?

On a beaucoup de respect pour cette équipe mais il y a dix, douze équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions. Manchester City, on a beaucoup de respect pour eux, c'est une équipe fantastique. Mais en C1 il y a aussi le Real Madrid, Chelsea, le Barça, la Juventus, le Milan, Manchester United... On a beaucoup de respect pour eux, comme on a du respect pour les autres équipes.



Redoutez-vous le pressing de Manchester City ?

Ils ont fait un très bon pressing contre Chelsea, mais c'est un match différent. On doit avoir la personnalité pour jouer avec le ballon. On sait qu'avec des espaces on peut être très dangereux contre eux, donc parfois c'est bien aussi de jouer en transition. On a des joueurs qui aiment les espaces. S'ils en laissent, ça peut nous donner un avantage.

Avez-vous le sentiment que le PSG progresse depuis le début de saison et par rapport à l'an passé ?

Oui, je pense que l'équipe progresse. Comme toute les équipes il y a du temps pour travailler et apprendre les concepts tactiques. On a des joueurs qui ont joué la finale de la Copa America ou de l'Euro et ils ont eu moins de temps de préparation. L'an passé durant les soixante premières minutes, on a joué très bien et ça c'est l'exemple que l'on doit suivre. Mais on doit être plus efficace cette année, surtout contre une équipe contre City. Il faut marquer les occasions que l'on va avoir. Contre une équipe contre Manchester City, il faut être tueur.

Est-ce le plus grand défi de ce début de saison pour le PSG ?

Comme je l'ai déjà dit c'est un défi mais nous avons des tests à chaque match auxquels nous participons. Celui-là est important mais ce n'est pas décisif car il y a d'autres équipes qui ont l'intention de se qualifier. Mais on sait que c'est un match difficile. Après, tous les week-ends, nos adversaires jouent le match de leur vie. On a une pression naturelle. En étant dans d'autres grandes équipes, dès mon arrivée ici j'ai senti qu'il y avait une pression de gagner la Ligue des champions comme il n'y a pas dans d'autres clubs, même si ce n'est pas justifier à mon sens.

Sentez-vous un problème entre Neymar et Mbappé ?

Dès que je suis arrivé au club, j'ai pu voir la complicité entre Ney et Kylian et c'est quelque chose qui n'a pas changé. Dans un match tout le monde veut marquer ou faire une passe décisive, parfois ça ne se fait pas, c'est comme ça. Il y a parfois des choses qui sortent et ne sont pas vraies. Je suis là tous les jours quand j'entends certaines nouvelles cela m'amuse. Depuis que je suis ici je réalise qu'ils ont une connexion spéciale et rien n'a changé. Dans tous les matches, il y a des situations particulières mais après ça, nous nous parlons et sommes amis.

Votre rôle est-il de vous battre pour les stars devant ?

C'est vrai que l'on a des joueurs qui font la différence et vont faire la différence. Mais si on veut avoir la possibilité de gagner il faut avoir la réussite. Je suis un joueur d'équipe qui travaille. On a besoin d'avoir un bloc fort qui combat pour ces stars. Je fais le travail avec plaisir, je suis fier de faire partie de cette équipe.