Ander Herrera : "Ne pas penser à ce que Lille va faire"

Le milieu du PSG, Ander Herrera, a affirmé que lui et ses coéquipiers pensent déjà à assurer leur place sur le podium.

Relégué à trois points du LOSC, le PSG garde encore une chance d’aller chercher le titre de champion. Kylian Mbappé, sa star, a même déclaré mercredi que l’équipe fera tout pour assurer le doublé.

Les Franciliens sont donc très motivés pour bien terminer l’exercice et déjouer les pronostics. Toutefois, si l’on se fie aux propos tenus par Ander Herrera, cette détermination s’accompagne également de la volonté d’assurer déjà le minimum, qui est la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

L'article continue ci-dessous

« Je pense qu’on ne doit pas penser à ce que Lille va faire, on doit jouer pour gagner, parce qu’on doit jouer la Champions League la saison prochaine et qu’il n’y a pas beaucoup de distance entre Monaco, Lyon et nous. Donc en premier pour jouer l’Europe, et ensuite pour essayer de gagner le championnat. On fait notre travail, on ne pense pas à Lille et c’est tout », a indiqué l’Espagnol dans un entretien au site du club.

« Terminer la saison sur une bonne note »

L’ancien mancunien s’est également exprimé sur ses propres performances. Il se dit satisfait, tout en espérant que les efforts accomplis ne soient pas vains et qu’il y aura au moins une récompense au bout. « Cette saison, j’ai beaucoup joué et personnellement je me sens bien. Je n’ai pas eu de blessures importantes, même si c’est normal d’avoir de temps à autre des douleurs. Ça fait partie du foot, surtout dans une saison comme celle-ci. Mais je me sens bien, et surtout je suis prêt pour finir la saison de la meilleure des manières. On a l’opportunité de gagner au moins un titre, sachant qu’on a déjà gagné le Trophée des Champions. Ça, c’est une vraie motivation pour nous donner envie de terminer sur une bonne note », a-t-il confié.

Enfin, Herrera a conclu en étalant son souhait de voir les supporters revenir dans les stades au plus vite : « Les supporters nous manquent beaucoup. Je suis footballeur, mais je suis avant tout un supporter de football. J’aime le foot, c’est toute ma vie. Je suis d’abord tombé amoureux du foot pour les supporters et l’ambiance des stades. Quand j’étais petit, chaque fois que j’entrais dans un stade, j’étais subjugué par l’atmosphère. Tout le monde chantait. Pour moi, c’est ça football. »