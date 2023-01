Ancien du PSG et de l'OM, Modeste M'bami est décédé à l'âge de 40 ans

Grande figure du championnat français, l'ex-milieu défensif camerounais Modeste M'Bami passé par le PSG et l'OM a été frappé par une crise cardiaque.

Après Gianluca Vialli hier, le monde du foot est à nouveau frappé de deuil avec l'annonce du décès de Modeste M'Bami. International camerounais à 38 reprises, l'ancien médian a connu ses plus grands succès en club dans le championnat français sous les maillots du PSG puis de l'OM. Son entourage, relayé par le journal L'Équipe, a déclaré qu'il avait succombé à une crise cardiaque.

Fidèle à la Ligue 1, spécialiste de la Coupe

Champion olympique avec les Lions indomptables en 2000 alors qu'il évoluait pour Sedan, Modeste M'Bami rejoint le PSG trois ans plus tard. Il remportera deux fois la Coupe de France avec le club parisien, en 2004 et 2006. À la suite de ce second succès, il traverse l'Hexagone pour s'engager chez l'ennemi marseillais. Il y passera trois années durant lesquelles il connaîtra une nouvelle finale en Coupe, perdue cette fois face à Sochaux.

À la fin de sa période marseillaise, M'Bami quitte la France et entame un voyage aux quatre coins du monde : Espagne, Chine, Arabie Saoudite et Colombie. Mais l'amour de la Ligue 1 ne s'étiole jamais et le Camerounais revient au Havre, où il termine sa carrière en 2016. Ses différents ex-clubs ont tenu à rendre hommage à celui qui fut apprécié partout où il est passé.