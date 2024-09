Ancelotti veut l'autre Bellingham

Jude Bellingham a révélé que Ancelotti avait plaisanté en disant qu'il avait recruté le mauvais frère après que Jobe Bellingham ait marqué un doublé.

Le frère aîné des Bellingham surveillait Jobe de loin alors que Sunderland affrontait Rotherham United en Championship en août 2023. Jobe a aidé les Black Cats à remporter une victoire 2-1 avec un beau doublé, pour le plus grand plaisir de Bellingham. Cependant, cette joie s'est transformée en choc lorsqu'Ancelotti lui a fait part de ses intentions non seulement de signer Jobe, mais de le faire jouer à la place de Bellingham.

S'exprimant dans le premier épisode de son documentaire « Out of the Floodlights », Bellingham a déclaré : « Je suis sous le choc qu'il ait marqué deux fois et puis je n'oublierai jamais qu'en sortant, Ancelotti m'a dit : 'Putain, on a amené le mauvais.' Et je me suis dit : 'Tu plaisantes.' Il m'a dit : "Non sérieusement, je vais le faire jouer". J'ai dit : "Et bien, où vas-tu le faire jouer ?" Il a répondu : "À ton poste". J'ai dit : "Putain !" Et puis finalement, il m'a fait un petit sourire en coin et mon cœur s'est arrêté et je me suis dit : "Ok, très bien". Et puis je me suis dit : "Pas de pression pour aujourd'hui !"

De la pression ? Quelle pression ? Plus tard dans la journée, Bellingham a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 des Blancos contre Almeria. Une belle réponse à la plaisanterie d'Ancelotti, donc.

Le joueur de 21 ans n'a pas réussi à démarrer sa deuxième saison au Real après avoir subi une blessure musculaire à l'entraînement le mois dernier. Il a cependant été repéré à l'entraînement cette semaine et pourrait revenir à l'action contre la Real Sociedad samedi.